A végéhez közeledik a kolozsvári Szent Mihály-templom felújítása

László Attila arról számolt be, hogy bár a pályázati határidő a nyáron lejár, az azonban már most is bizonyos, hogy a járványhelyzet késlelteti a munkálatok befejezését is. A plébános azt reméli, mindössze pár hónap csúszással kell majd számolniuk. Elmondása szerint kívül a falak utolsó szakaszán folynak a javítási-restaurálási munkálatok, illetve hamarosan kezdődik a torony felállványozása és javítása, valamint a toronybelső kialakítása.

A templomhajó állványzatát már elbontották, jelenleg a szentély javítása zajlik, itt bő hónap szükséges a falak elkészültéhez, illetve különös figyelmet fordítanak a felújítás során a sedesre, az ambóra és oltárra is. A következő belsőt érintő munkafázis a kövezet, a különféle szükséges vezetékek elhelyezése, a mellékoltárok, bútorzat, orgonák helyreállítása. László Attila úgy véli, pontos dátumot egyelőre kár lenne mondani, de mint mondta, „zajlik a munkálat, készülünk, hogy még idén újra szent életterünk legyen mindannyiunk örömére”.

A plébános arról is beszélt, a munkálatok összetett volta szükségszerűen a részletek révén is megérintette. „Időnként bemegyünk nézni, töltődni, továbblendülni. Egyet akarunk – mindenki legjobb tudása, ismerete szerint. S amikor mindez találkozik, megtapasztaljuk, mit akarhatott a jó Isten, amikor teremtő munkatársának hívott meg minket. Isteni születik… Ezt élhették meg századokkal ezelőtt, mert ez tárul elénk például a szentély zárókövein, oszlopfőin: gyönyörűen megmunkált kövek, üzenettel, hitvallással. Remélem, képekkel, pár másolattal mindez megmutatható lesz” – fogalmazott.

A felújtási munkálatok ideje alatt a szentmiséket a piarista templomban mutatják be. László Attila megemlítette, reményeik szerint ezt is felújítják hamarosan. „Gondolkozunk rajta, tettünk is már lépéseket a jövő formálását illetően” – mondta.

A Kolozsvár főterén álló Szent Mihály-templom Erdély második legnagyobb alapterületű temploma (a brassói Fekete templom után). Entz Géza feltételezése szerint a templom helyén már a 13. században is állt egy szintén Szent Mihálynak szentelt templom; ezt a feltevést az 1959-es restaurálás során az északi falban talált oszlopmaradványok is alátámasztják. A ma álló templom építésének kezdete dátum szerint nem ismert, de az általánosan elfogadott feltételezés szerint Károly Róbert 1316. augusztus 19-i oklevelével függ össze, amelyben megerősítette a városnak V. István által adott kiváltságait, többek között a szabad plébános- és bíróválasztás jogát. A templomot 1556-tól rövid ideig a evangélikusok és reformátusok, 1559-től kezdve 150 évig pedig az unitáriusok használták, 1716-ban Habsburg hatalmi döntéssel kapták vissza a római katolikus vallású hívek. A középkortól kezdve a Kolozsvárra összehívott országgyűléseket legtöbbször benne tartották meg. Tornya 76 méter magas (a kereszttel együtt 80 méter), ezzel a legmagasabb erdélyi templomtorony. „Kolozsvár legrégibb építészeti műemlékei közül nagyságra, korra, történelmi és művészettörténeti jelentőségre övé az elsőség” – fogalmazott az épülettel kapcsolatban Kelemen Lajos művészettörténész. A templom külső és belső jegyein az észak-magyarországi stílus hatása ismerhető fel, de sok részletében a helyi erdélyi jegyek is erőteljesen mutatkoznak.

A László Attilával készült interjú ITT elolvasható.

Forrás: Romkat.ro



Fotó: Laczkó Vass Róbert/Wikimedia Commons



