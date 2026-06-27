A venezuelai egyház és Caritas is segíti a földrengés áldozatait

„Számos egyházi épület is károsodott, különösen a régebbi templomok. Károk keletkeztek templomokban, plébániai épületekben és a La Guaira-i szemináriumban is” – számolt be a SIR olasz katolikus hírügynökségnek Caracasból Jesús Andoni González de Zárate Salas, Valencia érseke és a venezuelai püspöki konferencia elnöke.

„Az idő múlásával egyre tisztábban kirajzolódik a helyzet: vannak áldozatok, akik az összeomlott épületek alatt rekedtek, és számos sérültet látnak el az illetékes hatóságok” – mondta a venezuelai püspöki konferencia elnöke, aki elküldte a SIR-nek az első fotókat a megrongálódott egyházi épületekről, köztük a Carabobo állambeli Montalbán templomáról, a La Guaira-i szemináriumról és a caracasi San José-templomról.

„A kommunikációs nehézségek és az áramszolgáltatás kimaradásai, amelyek éjszaka több térséget is érintettek, megnehezítették az információk összegyűjtését – tette hozzá. – A következő órákban pontosabb információk is rendelkezésre állnak majd.”

Már a földrengés utáni első órákban a venezuelai egyház „kifejezte szolidaritását, és a plébániai, egyházmegyei és a venezuelai Caritas-szervezeteken keresztül megindult a segítségnyújtás”.

A magyar Katolikus Karitász a szolidaritás jeleként humanitárius segítséget nyújt, és országos adománygyűjtést hirdetett a károsultak mielőbbi megsegítésére. Online adományozás: Katolikus Karitász (A pénzadományok felajánlásánál kérjük a „venezuelai földrengés áldozatai” adománycélt megjelölni.) Átutalás: CIB Bank 10701094-76228861-51100005 (Közlemény: „venezuelai földrengés áldozatai”) Adományvonal: az 1356-os szám hívásával hívásonként 500 forinttal járulhat hozzá a segítségnyújtáshoz.

Forrás: AgenSir

Fotó: Federico PARRA / AFP

Hollósi Judit/Magyar Kurír