A venezuelai földrengés károsultjainak gyűjt adományt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Venezuelát két rendkívül erős földrengés, a Richter-skálán 7-esnél nagyobb erősséggel rázta meg június 25-én (helyi idő szerint június 24-én este), romba döntve épületeket és életeket.

A természeti csapás következtében több mint 1700 ember veszítette életét; több tízezer személyt eltűntként tartanak nyilván. Az ENSZ becslése szerint a két földrengés mintegy hétmillió embert érintett.

A fővárosban és környékén 800 épület omlott össze. Az okozott károkat mintegy hétmilliárd dollárra becsülik.

A súlyos gazdasági krízistől szenvedő államban a földrengés még tovább súlyosbítja az ország lakóinak amúgy is rossz életkörülményeit.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a helyi máltai szervezettel és a mentésben résztvevőkkel egyeztetve indította el gyűjtését adománygyűjtő oldalán. A befolyó adományokat helyi szervezeteken keresztül a legkiszolgáltatottabb emberek támogatására fordítják.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

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