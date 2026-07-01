A venezuelai földrengés károsultjainak gyűjt adományt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Hazai – 2026. július 1., szerda | 18:00
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A venezuelai földrengésben otthonukat veszített emberek támogatására gyűjt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A magyar szervezet helyi partnereivel együttműködve segíti a katasztrófában kiszolgáltatottá vált családokat. A július 1-jén induló gyűjtést az adomanyozz.hu oldalon keresztül lehet támogatni.

Venezuelát két rendkívül erős földrengés, a Richter-skálán 7-esnél nagyobb erősséggel rázta meg június 25-én (helyi idő szerint június 24-én este), romba döntve épületeket és életeket.

A természeti csapás következtében több mint 1700 ember veszítette életét; több tízezer személyt eltűntként tartanak nyilván. Az ENSZ becslése szerint a két földrengés mintegy hétmillió embert érintett.

A fővárosban és környékén 800 épület omlott össze. Az okozott károkat mintegy hétmilliárd dollárra becsülik.

A súlyos gazdasági krízistől szenvedő államban a földrengés még tovább súlyosbítja az ország lakóinak amúgy is rossz életkörülményeit.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a helyi máltai szervezettel és a mentésben résztvevőkkel egyeztetve indította el gyűjtését adománygyűjtő oldalán. A befolyó adományokat helyi szervezeteken keresztül a legkiszolgáltatottabb emberek támogatására fordítják.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír

#Magyar Máltai Szeretetszolgálat #szolidaritás #természeti katasztrófák

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