A Veszprémi Érseki Pincészet három bora is nemzetközi elismerésben részesült

A Winelovers Wine Awards történetének eddigi legnagyobb versenyére 15 országból összesen 1161 bort neveztek, amelyeket 57 nemzetközi borszakértő bírált el Budapesten.

A rekordlétszámú mezőnynek köszönhetően a verseny idén is Magyarország legnagyobb nemzetközi borversenyének bizonyult. A magas szakmai színvonalat jól mutatja, hogy a legmagasabb, Grand Gold minősítést mindössze hat bor érdemelte ki.

Ebben a rendkívül erős mezőnyben a Veszprémi Érseki Pincészet ismét kiváló eredményeket ért el: aranyérmes lett a Mandorla Rajnai Rizling 2024 (90 pont), illetve ezüstérmet érdemelt ki a Sauvignon Blanc 2025 (88 pont) és a 1277 Sauvignon Blanc 2024 (87 pont).

E három elismerés is visszaigazolja azt a gondos szakmai munkát, amely az érseki pincészet mindennapjait jellemzi.

A Balaton-felvidék kiváló adottságaira építve olyan borok születnek, amelyek nemcsak hazai, hanem nemzetközi összehasonlításban is megállják helyüket. A pincészet számára ugyanakkor a díjaknál is fontosabb, hogy minden palackban megmutathassák a táj karakterét, a szőlőtermesztés iránti elkötelezettséget és azt az értékrendet, amely évszázadok óta meghatározza a Veszprémi Főegyházmegye szőlő- és borkultúráját.

A friss elismerések újabb megerősítést jelentenek abban, hogy a minőségre, a hagyomány tiszteletére és az igényes borkészítésre épülő munka nemzetközi szinten is figyelmet érdemel.

Forrás: Veszprémi Főegyházmegye

Fotó: Wineloverswineawards.com

Magyar Kurír