A Veszprémi Főegyházmegyében szolgálatot teljesítő világi munkatársak találkoztak Keszthelyen

Udvardy György veszprémi érsek előadásában beszélt az egyházmegye pasztorális helyzetéről, tájékoztatást adott az idei év főünnepeiről, valamint vázolta az előttünk álló feladatokat. Hangsúlyozta, hogy az ünnepeink az erőforrásaink, ahonnan feladataink elvégzéséhez is erőt meríthetünk. Örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívást, és hogy akik megjelentek, azok szeretnének tenni az egyház közösségéért. Mindannyian kapunk különböző adományokat, melyeket a közösség szolgálatára fordíthatunk – emelte ki Udvardy György.

A főpásztor előadása után egy világi testvér, Vági Károly vezette a kiscsoportos beszélgetéseket. A munka három téma köré szerveződött: az Egyház milyen megoldásokat talált a múltbeli nehézségekre és ezekre visszatekintve ma milyen megoldásjavaslataink vannak a jelen kihívásaira; melyek a konkrét helyi lehetőségek, jó gyakorlatok; illetve mik a remény és élet jelei a plébániákon.

Az ebédet követően Csernai Balázs atya tolmácsolta a Pasztorális Iroda hirdetéseit, illetve a jelenleg szervezés alatt álló képzésekről, a Veszprémi Érseki Főiskola képzéseiről, valamint az érsekség honlapján indított Bódi Mária Magdolna hálanaplóról is szó esett. A továbbiakban Balázs atya osztotta meg gondolatait a testvérekkel. Szentírási példákon keresztül irányította a figyelmet a belső lelki hozzáállás fontosságára. Kiemelte, hogy világunk jelenleg a munka-fogyasztás-élmények csapdájában van.

A találkozó közös imádsággal és érseki áldással zárult.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

