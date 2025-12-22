A veszprémi Szent Margit-templom közössége átvette Boldog Bódi Mária Magdolna ereklyéjét

Udvardy György a szentmise bevezetőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy az Egyház napról napra vezeti a híveket a Szentírás szakaszain, a liturgia erején és a jó cselekedetek gyakorlásán keresztül, hogy szívben és lélekben felkészülhessenek karácsony ünnepére. „Advent ideje nem pusztán várakozás, hanem annak az ideje is, hogy az ember megfogalmazza kéréseit: miben kér segítséget, gyógyulást, szabadulást, csodát az Úrtól. Az ószövetségi értelemben vett csoda nem rendkívüli jelenség, hanem Isten természetes működése az ember életében, a szövetség érdekében. Ezért kérjük őt gyógyulásért, erőért, szabadságért, és azért is, hogy méltó módon ünnepelhessük karácsonykor Isten dicsőségét és az ember méltóságát.”

A szentmisében a plébániai közösségért és a beteg testvérekért is imádkoztak.

A felolvasott evangéliumi szakasz – Zakariás és Erzsébet hosszú éveken át hordozott gyermektelenségének története, majd gyermek születésének ígérete – kapcsán homíliájában Udvardy György érsek kiemelte: Erzsébet szavai – „Így tett velem az Úr, elvette szégyenemet” – nem pusztán egy személyes csoda felismerését jelentik. A betegség, a szegénység, fogság vagy gyermektelenség az ószövetségi gondolkodásban gyakran a bűn következményeként jelent meg, nyilvános szégyent hordozva az ember számára. Zakariás és Erzsébet életében azonban Isten irgalma áttöri ezt a gondolkodást:

Isten nem elítél, hanem gyógyít, nem megaláz, hanem felemel.



Isten cselekvése mindig irgalomból fakad, mindig az ember üdvösségét szolgálja. Nemcsak a kimondott kéréseinket hallgatja meg, hanem azokat a fájdalmakat is gyógyítja, amelyeket sokszor még megfogalmazni sem tudunk: a szégyent, a reményvesztettséget, a belső sebeket.

Isten újjáteremti az embert, elveszi szégyenét, és új kapcsolatot épít vele.

„Ez az üdvösségtörténet nemcsak múltbeli esemény, hanem a mi életünkben is jelen van – hangsúlyozta a főpásztor. – Advent különösen alkalmas idő arra, hogy számba vegyük, mit tett velünk az Úr az elmúlt időszakban, hol tapasztaltuk meg gyógyító, éltető jelenlétét. Az élet nehéz eseményeiben, betegségben, küzdelemben, megpróbáltatásban, Isten ugyanúgy jelen van, mint az örömökben. Advent arra hív, hogy mindezt felismerjük, és hálával készítsük szívünket az Úr érkezésére.”

A szentmisében a veszprémi érsek ünnepélyesen átadta Boldog Bódi Mária Magdolna ereklyéjét a Szent Margit-templom közösségének.

Az ereklyetisztelet a Katolikus Egyházban mindig a krisztusi erényekre irányítja a figyelmet – emelte ki az ereklye átadásakor Udvardy György. – Amikor egy boldog vagy szent közbenjárását kérjük, valójában Krisztushoz akarunk közelebb kerülni, az ő életformájában megerősödni.

A boldoggáavatási eljárás során, a szabályoknak megfelelően, Bódi Mária Magdolna földi maradványait tíz hónapon át a Szent Margit-templom kriptájában őrizték, majd a boldoggá avatást követően kerültek át a főszékesegyház Szent Imre-oltárára – mondta el a főpásztor. – Most ebből az ereklyéből részesülhet a plébániai közösség is, hogy különösen a fiatalokért és a fiatal családokért kérjék Magdi közbenjárását.

Tornavölgyi Krisztián érseki irodaigazgató, plébános köszönetet mondott az érseknek a roráte szentmiséért és az ereklyéért, amely Boldog Bódi Mária Magdolna fizikai közelségét és lelki támogatását jelenti a hívek számára – fogalmazott a plébános. Elmondta, hogy a következő év elején, Szent Margit ünnepén a templom egy különleges ajándékban is részesül, hiszen Udvardy György érsek a Boldog Bódi Mária Magdolnáról készült olajfestmény vászonnyomatát ajándékozza az egyházmegye templomainak, amelyet ünnepélyes keretek között helyeznek majd el.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír