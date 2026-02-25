A Vianney testvérek közösség lelki családjának országos ünnepét tartották Pócspetriben

Közel ötven fő vett részt a lelki programon, akik az ország több településéről érkeztek Pócspetri templomába. A helyi résztvevőkhöz Erdélyből, Budakalászról, Újpestről, Debrecenből, Egerből és Nyíregyházáról csatlakoztak testvérek, hogy Istennel és az egymással való találkozás által elmélyüljenek abban a lelkiségben, amelyet lélekben közösen, de mindenki a maga élethivatásában és a saját egyházközségében él meg.

A lelkigyakorlat kísérője Szenes István plébános, a Vianney Testvérek a Tisztuló Lelkekért Közösség priorja volt. Bevezető elmélkedésében buzdított, hogy 2026 legyen a megerősödés éve, és mindenki találja meg küldetését a saját élethivatásán belül.

A lelkigyakorlat célja az volt, hogy a testvérek a szentévben kapott kegyelmekkel haladjanak tovább az új évben, és Isten akaratát keresve, iránymutatása szerint megújuljanak mind egyénileg, mind közösségben.

A hétvégén a szentségimádás, az elmélkedés, a szentmise, valamint a kiscsoportos megosztások és a személyes imaidő révén lehetőség volt megtapasztalni az élő keresztény közösség erejét, valamint mélyebben megérteni azt a karizmát és küldetést, amelyet a közösség „életünket az Irgalmasságnak a tisztuló lelkekért” jelmondata foglal össze. Az elöljáró elmélkedései segítettek elmélyülni az imádság, a cselekvés és a szenvedés hármas egységének misztériumában.

A Vianney testvérek lelkiségéből kinőtt közösségek tagjai a lelkigyakorlat során megerősödve megújították elköteleződésüket. A Családok Jézus Irgalmas Szívében Közösség olyan családok csoportja, akik – beengedve otthonaikba az Úr Jézust – felajánlják családjaikat az ő irgalmas Szívének, és megosztják ennek a különleges védelem alatt álló lelki életnek a kegyelmeit más családokkal.

A Szent Janka Imakör tagjai folyamatosan imádkoznak – országos és helyi szinten – az élet védelméért és fogadnak imakéréseket. A Magyarországi Billings Központ oktatói missziós lelkülettel terjesztik és tanítják az Isten akarata szerinti családtervezést a tiszta házasságokért.

A Pietro Molla Szövetség olyan elkötelezett férfiakból álló közösség, akik naponta imádkoznak a veszélyben lévő házaspárokért és segítik őket krízishelyzetükben.

A lelki hétvégén részt vevő fiatalok csoportjának küldetése az Irgalmasság jó hírének megismertetése kortársaikkal, segítve egymást élethivatásuk megtalálásában és az arra való tiszta készületben.

A vasárnapi szentmisét követte a Vianney testvérek lelkiségében való elköteleződés. Negyvenketten tettek ígéretet arra, hogy imádkozva, cselekedve és áldozatot vállalva a tisztuló lelkekért élik a közösség karizmáját a világban, és Isten irgalmasságának eszközei lesznek.

Közösen kérték védőszentjeik, elsősorban az Irgalmasság Anyja, Vianney Szent János, Gondviselésről nevezett Boldog Mária, Szent Janka Beretta Molla, Szent II. János Pál és Szent Fausztina közbenjárását. Végül megkapták a közösség lelkiségének szimbólumát, egy ezüst kitűzőt, ami a Vianney testvérek által hordott mellkereszt kicsinyített mása.

A Vianney Testvérek a Tisztuló Lelkekért Közösség megalapítását 2015-ben engedélyezte Bosák Nándor, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye akkori püspöke. A megszentelt életet élő, apostoli munkát végző férfi közösség tagjai (egy paptestvér, két kispaptestvér és két laikus testvér) jelenleg a pócspetri-máriapócsi plébánia házában élnek. Életüket annak szentelik, hogy a tisztítótűzben szenvedő, a haldokló és a tisztuló lelkeket segítik imádsággal, lelkigyakorlatokkal, kórházi gyógyító munkával, lelki napok kísérésével.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír