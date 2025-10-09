A Weiner Leó-szakgimnázium vonószenekara szentévi koncertet adott Rómában, Erdő Péter címtemplomában

A katolikus zeneiskola és szakgimnázium nemcsak Budapest, hanem Magyarország legnagyobb zenei intézménye, 1600 fő alapfokú és 130 fő professzionális képzésben részesülő diákkal. 2011-ben Prima Primissima díjjal ismerték el munkájukat, melynek középpontjában a zenei műveltség megszerzése, differenciált, egyéni képességekre, keresztény értékekre épülő személyiségfejlesztés áll. Mintegy 200 fő kiváló művésztanárral dolgoznak, felkészítik a tehetséges fiatalokat az amatőr zenélés magas fokára éppúgy, mint a zenei pályára készülőket a sikeres felsőfokú továbbtanulásra. Zenei nevelésükben központi helyet foglal el az együtt muzsikálás, a kamarazenei és zenekari munka.

Az ünnepi koncerten jelen volt Erdő Péter bíboros, prímás, Törő András, a Pápai Magyar Intézet (PMI) rektora, Gyetván Gábor, a Budapesti Katolikus Intézményfenntartó Központ (EKIF) főigazgatója, Bárdos Cecília, a Szentszéki Magyar Nagykövetség első beosztott diplomatája, Németh Emma, a Szociális Testvérek Társasága magyarországi kerület korábbi elöljárója, a Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciájának emeritus elnöke, az Örök Városba zarándokló magyar és helyi vendégek.

Erdő Péter beszédében megköszönte a zeneiskola közösségének az október 7-én, a Szent Péter-bazilikában, a Magyarok Nagyasszonya ünnepe alkalmából bemutatott ünnepi szentmisén való zenei szolgálatot, mely a bazilikában pozitív feltűnést keltett. Sokan jegyezték meg, hogy milyen szép volt, melyre a főpásztor büszkén jegyezte meg: „nem rejtettük véka alá, hogy magyarok vagyunk”.

A bíboros köszöntőjben még elmondta, hogy jó volt találkozni az iskola közösségével másnap a Szent Péter téren az általános kihallgatáson. XIV. Leó a katekézise előtt a nyitott autóval körbejárt a szektorok között, és – a főpásztor úgy látta – a magyarok, különösen a Weiner Leó-zeneiskola diákjai egész közel voltak a pápához, és tudták üdvözölni őt.

„Leó”-sok révén, különösen is kérte a Erdő Péter, hogy a közösség őrizze meg szeretetét, hűségét a Szentatya, az Egyház és a zeneművészet iránt.

Az est folyamán Antonio Vivaldi: g-moll concerto RV155 (hegedű szóló: Gerhát Balázs); Antonio Vivaldi: C-dúr concerto, 2 trombitára RV537 (szólót játszottak: Vanyó Karsa és Tóth Péter Mátyás); Wolfgang Amadeus Mozart: D-dúr szimfónia K81; Bartók Béla: Adagio Religioso és Gustav Holst: St. Paul's suite I.Jig, III. Intermezzo, IV. Finale darabja csendült fel. Az est végén ráadásként Weiner Leó, Divertimento No. 1, Op. 20: I. (Jó alapos csárdás) zeneműve hangzott el a jelenlévők örömére. Az est folyamán Ludmány Emil vezényelt.

*

A budapesti Weiner Leó Zeneművészeti Szakgimnázium vonószenekarát 2016-ban szervezte újjá Ludmány Emil, aki a rendszeres munka során a fő hangsúlyt (a koncertezés mellett) a zenekari játékban és a különböző zenei stílusokban való jártasságra helyezi.

Az együttes az azóta eltelt kilenc évben számos koncertet adott, főleg Budapesten és környékén. 2017-ben a háromévente megrendezett Országos Zenekari Versenyen I. díjat és a zsűri különdíját, 2023-ban II. díjat nyertek. 2019-ben Szlovéniában, Ljubljanában szerepeltek nagy sikerrel.

2021 szeptember 5-én a Budapesten megrendezett 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus nyitó szentmiséjén a zenei szolgálatot a zenekar kísérte. Néhány nap múlva szintén a kongresszus keretén belül az együttes nagyszabású önálló koncertet adott, melynek keretén belül Marco Frisina két, kimondottan az esemény és az együttes számára komponált műve is megszólalt ősbemutatóként.

Szerző: Kuzmányi István; Zsuffa Tünde/Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír