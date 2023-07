A zene menedék – A Máltai Szimfónia fiataljainak sikere a pécsi Zsolnay Fényfesztiválon

Már az este 10 órakor kezdődő koncertet megelőző hangbeálláskor rengetegen gyűltek össze a pécsi zsinagóga előtti Kossuth téren, aztán mire elkezdődött az esemény, meg is telt nézőkkel a különleges koncerthelyszín.

Az est folyamán filmzenék, népdalok, világzenei művek csendültek fel, helyenként tánccal is kiegészítve. A kamionból kialakított színpadon a befogadás és együttműködés fontosságát jelenítette meg a szimfóniás gyerekek koncertje, melyen a magyar és cigány népdalok mellett elhangzott Sosztakovics második keringője és Rolf Løvland szerzeménye, a Song from secret garden is.

A koncert látványvilágával is kapcsolódott a Zsolnay Fényfesztiválhoz. A helyszínt, a Waberer's-Szemerey Logisztika (WSZL) hatalmas Volvo szerelvényét, amely év közben adományokkal járja az országot, ezen az estén Varga Vince tervei alapján, Szondi György világítástervező közreműködésével, a Retextil anyagaival kiegészítve pop-up színpaddá alakult.

A kilenc településről érkezett fiatalokból alakult zenekart Báder Ernő, a Máltai Szimfónia művészeti vezetője vezényelre. A műsorban egy dallal felléptek a Máltai Szimfónia dél-dunántúli növendékei is, akik csak néhány hónapja kezdték el a zenetanulást.

Az Örömzene öt tengelyen – Guruló Szimfónia című koncerten a kamiont oldalról megnyitották a nézők felé, így hozva létre a negyvenfős zenekar számára a fellépő helyszínt. A szerelvény belső részében fotókiállítást rendeztek be Majoros Árpád Csaba, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat fotóriporterének a Máltai Szimfóniát bemutató képeiből. A közönség számára szőnyegekkel, ülőkékkel alakították ki a nézőteret.

Matta Lóránt, a Bóbita Bábszínház bábművésze konferálásában elmondta: a koncertre készülve utánanézett a Máltai Szimfónia kifejezés szavainak az értelmező szótárban. „A szimfónia összhangot jelent; a máltai szó eredetére három lehetőséget ad a szótár. A görög eredetű szó mézet jelent, a főníciai hegyet, a héber eredetű pedig menedéket. Így nyugodtan mondhatjuk, hogy a Máltai Szimfónia azt jelenti: összhang, a zene menedék.”

A koncert végén a zenekart többször is visszatapsolta a közönség, így ráadás dalt is játszottak. József Attila Tiszta szívvel című versét a nemzetközi cigány himnusszal dolgozták egybe a Máltai Szimfónia művész tanárai. A ráadás részeként önfeledt örömzenéléssel búcsúztak a fiatal zenészek a pécsi nézőktől.

A koncert zárása után a gyerekek közül, aki akart, beülhetett a kamionba, a vendéglátók elvitték őket fagyizni, valamint megtekinthették a Zsolnay Fényfesztivál alkalmából a belvárosban épületein látható fényalkotásokat.

A Máltai Szeretetszolgálat és támogatóinak összefogása azzal a céllal szerveződött, hogy minél többen megismerjék az idén tízéves Máltai Szimfónia programot és a nehéz helyzetben élő gyerekekből álló zenekart, ezzel is támogassák a társadalmi beilleszkedés és felzárkózás ügyét.

