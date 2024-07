Adigrat püspöke megdöbbentő számadatokkal illusztrálta az etiópiai Tigré helyzetét

„Gyógyulás a háború okozta traumákból, emberi és infrastrukturális szinten való felépülés, a béke építése – ezekre a kiemelkedő pontokra igyekszünk összpontosítani, hogy enyhíteni tudjuk azt a pusztítást és erőszakot, amelyet Tigré lakossága elszenved a régió vezetése és az etiópiai szövetségi kormány közötti konfliktus miatt” – mondta Tesfaselassie Medhin, Adigrat etióp katolikus eparchiájának püspöke a Fides hírügynökségnek. Az etióp rítus az alexandriai rítuscsalád tagja, a 17. században váltak ki az ortodoxiából, és ismerték el Róma főségét.

A püspök kifejezte, milyen mélységes szenvedést tapasztalnak meg ezen az egykor gazdag földön, mely a 3000 méteres magasságban található, ezeréves templomokról ismert, és híres a lélegzetelállító tájakról és a hagyományos vendégszeretetről.

„A lakosság szívósan kitart a minden eddiginél nagyobb szenvedések, megaláztatások, kegyetlenségek és korlátozások közepette, amelyek évek óta zajlanak – folytatta az eparcha. – A reziliencia szóval lehet legjobban leírni ezt a csodálatos népet, amely továbbra is nagy tisztelettel és hálával viszonozza a helyi egyház elkötelezettségét feléjük.”

2020 őszétől a Tigré nevű etióp régió, amely többek között Eritreával és Szudánnal határos, csatatérré változott: a kormányerők és a velük szövetséges eritreai katonák, illetve a Tigréi Felszabadítási Népfront között zajlott fegyveres konfliktus.

A Tigréi Oktatási Hivatal jelentésének adatai szerint a háború kitörése előtt 2221 általános iskola és 271 középiskola volt a régióban, melyekben mintegy 1 millió gyerek és fiatal tanult; a beiskolázási arány meghaladta a 90 százalékot. Ebbe beletartozott a katolikus egyházmegye 53 oktatási intézménye, óvodáktól középiskolákig, a több mint 16 ezer ott tanuló diákkal, 1115 tanárral és más személyzettel.

Mára az iskolák – köztük 4 egyetem – 88,27 százaléka kárt szenvedett vagy teljesen lerombolták. A tankönyveket, számítógépeket, plazmatévéket, laborfelszerelést, speciális asztalokat, táblákat, a speciális igényű tanulók eszközeit ellopták, tönkretették vagy egyszerűen megsemmisültek. Több mint kétezer diák, tanár és egyéb munkatárs vesztette életét, sokan megsebesültek vagy menekültté váltak. Egymillió gyerek nélkülözi az oktatást teljes tanéveken át.

Tigré többi körzetében több mint 500 iskola zárt be, diákok százezrei maradnak ki négy éve az oktatásból, köztük az adigrati egyházmegye tíz iskolájának tanulói. A háború miatt az egyházmegye oktatási intézményeinek többségét kifosztották vagy lerombolták, emellett meg kell oldani azt a jogi következményekkel is járó problémát is, hogy az iskolák személyzete nem feltétlenül kapta meg a bérét 2021 szeptembere és 2022 augusztusa között – magyarázta Tesfaselassie Medhin püspök.

A városokban a bezárt iskolaépületek egy része tábor lett a belső menekültek elszállásolására. Az egészségügyi létesítmények 80 százaléka megsemmisült, napjainkban kezdenek lassan újra életre kelni.

A négy katolikus egészségügyi központ és az adwai kórház a súlyos károk ellenére is folytatta a munkát. A háború első 7-8 hónapjában az adwai Kidane Mehret Kórházban több mint 3000 szülést vezettek le, melyből mintegy 500 volt császármetszés. Adigratban volt egy úgynevezett „biztonságos ház” is – osztotta meg a főpásztor – azoknak a nőknek, akik erőszakot szenvedtek. Hivatalos adatok szerint több mint 125 ezren vannak, de sokan a szégyen miatt nem merik a központ segítségét kérni.

Az utakon a közbiztonság még mindig rossz, és mindössze hét repülőjárat állt helyre, ezek szállítanak árut a fővárosból, Addisz-Abebából Mekelébe, Tigré szövetségi állam székhelye. A több mint egymillió belső menekült nélkülözi a megfelelő infrastruktúrát. Az elmúlt négy évben több mint egymillió ember vesztette életét.

2022 novemberében a dél-afrikai Pretoriában az Egyesült Államok különleges megbízottja segítségével, az Afrikai Unió közvetítésével megállapodást írtak alá a tigréi lázadókkal, amely véget vetett az Addisz-Abeba és Mekele közötti konfliktusnak, azonban az újjáépítés és a rend helyreállítása még folyamatban van, és számos kihívással kell szembenézniük. A pretoriai egyezmény a törvény és a rend, valamint az alapvető szolgáltatások helyreállítására vonatkozó rendelkezéseket is tartalmazott, beleértve a humanitárius ellátáshoz való akadálytalan hozzáférést, illetve a lakosság szabad mozgásának és békés életének biztosítását.

Adigrat püspöke úgy látja, amennyiben a pretoriai egyezményt nem sikerül megvalósítani, sokan elmennek, fiatalok százezrei hagyják el az országot, hogy értelmes életet élhessenek. Tigrében a felépülés lassú és nagyon nehéz a traumák, visszaélések és az erőszak miatt – véli Tesfaselassie Medhin püspök, aki egy szakértői csoporttal együtt egyházmegyéjében arra készül, hogy intézményesítse az igazságosság, a béke, a konfliktusmegoldás és a közösségi párbeszéd eddig is gyakorolt programjait.

Az adigrati eparchia több mint 130 ezer négyzetkilométer területű, ahol 71 pap, mellettük 102 misszionárius szerzetes szolgál.

Fordította: Verestói Nárcisz

Forrás és fotó: Fides.org

Magyar Kurír