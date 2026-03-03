Admissziót ünnepeltek az egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szemináriumban

Homíliájában az érsek az olvasmányokból kiindulva hívta a jelenlevőket, különösen is a jelölteket, hogy váljanak jellé a világ számára, amely megtérésre hívja az embereket.

A homília után a jelöltek, Bessenyei Bence és Salinas Morales José Gabriel kinyilvánították, hogy szeretnének immár hivatalosan is a papságra készülni. A főpásztor örömmel elfogadta őket a szent rendre készülők közé, amelynek külső jele, hogy ezentúl papi civilben fognak járni; ezzel egy lépéssel közelebb kerültek a szenteléshez.

Bessenyei Bence magyar, korábban Ukrajnában, az Ungvári Redemptoris Mater Szemináriumban készült a papságra és tavaly ősszel érkezett Egerbe. Salinas Morales José Gabriel az Egyesült Államokban, Washingtonban született perui szülők gyermekeként. 2021 óta van az egri szemináriumban.

Mindkét kispap negyedéves teológus hallgató. Ők is, ahogyan a szeminárium minden kispapja, egri egyházmegyések.

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír