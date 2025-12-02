Adni öröm! – Adománykártyákkal már most csatlakozhatunk az MMSZ karácsonyi jótékonysági akciójához

Az adománykártyák megvásárlásával bárki hozzájárulhat ahhoz, hogy az ünnepi időszakban minél több nehéz helyzetben élő emberhez eljuthasson a tartós élelmiszerekből összeállított ajándékcsomag. Az adománykártyák értékéből megvásárolt élelmiszerek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársainak és önkénteseinek közreműködésével jutnak el a raktáraktól a rászorulókig – még az ünnepek előtt.

Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője kiemelte: „Minden egyes megvásárolt adománykártya nemcsak élelmiszert jelent, hanem egy személyes gesztust is, amely rászoruló családoknak ad reményt és megerősítést. A közös munka évről évre több ezer embernek nyújt valós, kézzelfogható segítséget.”

„Az »Adni öröm!« évtizedek óta az egyik legfontosabb társadalmi akció, amelyben a vásárlók, önkéntesek és munkatársak együtt tesznek azért, hogy az ünnepek közeledtével minél több család részesülhessen támogatásban. A személyes összefogás ereje minden egyes adományban ott van, ezért különösen fontos számunkra, hogy idén is lehetőséget adjunk a közös segítségnyújtásra” – mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

November 28. és december 16. között érhetők el a kijelölt SPAR és INTERSPAR üzletekben az „Adni öröm!”-adománykártyák 1000, 3000, 5000 és 10 000 forintos címletekben, emellett kizárólag az INTERSPAR-pénztáraknál vásárolható 399 forint értékű adománykártya is.

Az adománykártyákból befolyt összegből a Magyar Máltai Szeretetszolgálat élelmiszercsomagokat vásárol, amelyeket önkéntesei segítségével juttat el a rászoruló családokhoz, magányos idősekhez és hajléktalan emberekhez.

Az adományozók már online is csatlakozhatnak, tetszőleges összeggel támogathatják a gyűjtést.

A www.adniorom.hu oldalon elérhető az adománykártyákat árusító üzletek listája, valamint az Az adomány útja című kisfilm is, amely bemutatja, hogyan válik egy apró gesztus óriási segítséggé.

Személyes adományozásra december 11. és 16. között lesz lehetőség, amikor a Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei személyesen fogadják a vásárlók tartósélelmiszer-felajánlásait a kijelölt 148 SPAR és 36 INTERSPAR üzletben.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír