Adományból vásárolt új mentőautót a Máltai Szeretetszolgálat

Háromszázezer embernél is többen döntöttek úgy, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat mentőautójának mennie kell, ezért támogatják a megvásárlását. Ezért nem szabad azt mondanunk, hogy ez a gyűjtés sikeres volt, mert ez a gyűjtés felemelő és megtisztelő volt – így foglalta össze Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője az egy éve indított adománygyűjtés tapasztalatát.

2021 őszén kért támogatást adományozóitól a Máltai Szeretetszolgálat az új mentőautó megvásárlásához. A gyűjtésbe sok ezer magánszemély mellett bekapcsolódott az OTP Bank, az OMV és a Magyar Szőlő és Borkultúra Kft. is.

A Máltai Mentőszolgálat új mentőautóját a Budapest Borfesztiválon adták át. Győri-Dani Lajos, a segélyszervezet ügyvezető alelnöke az ünnepi alkalmon elmondta, a Máltai Szeretetszolgálat három évtizeddel ezelőtt úgy döntött, önkéntes mentőszolgálatot indít, melynek feltételeit adományokból teremti elő.

Évente 1500 alkalommal riasztja az Országos Mentőszolgálat a máltai mentőt, ilyen igénybevétel mellett átlagosan hétévente cserélnünk kell az autót. Minden alkalommal, amikor eszközt kell vásárolnunk, akkor az a dolgunk, hogy adományt gyűjtsünk hozzá. Hiszen ezt a feladatot, ezt az önkéntes mentést kizárólag társadalmi szolidaritásvállalásra, támogatásokra, adományokra építjük – hangsúlyozta az alelnök, és hozzátette, nemcsak az autó amortizálódik hat-hét év alatt, de mivel a Máltai Mentő mindig a legmagasabb felszereltséggel és a legmodernebb eszközökkel vonul, időről időre frissíteni kell az eszközöket is.

Nemcsak a mának kell megfelelnie egy ilyen autónak, hanem még a holnapnak is. Ez az autó felszereltségében a holnap autójának felel meg. A bajba jutott emberek nem minket hívnak egy balesethez. Mi akkor megyünk, ha az Országos Mentőszolgálat minket oda irányít. Az önkéntes mentőszolgálatunkkal egyértelműen beálltunk az Országos Mentőszolgálat által irányított kötelékbe, részei vagyunk az országos mentés gyakorlatának és működési modelljének – ismertette Győri-Dani Lajos.

Az Országos Mentőszolgálat főigazgatója, Csató Gábor a Máltai Mentőszolgálat kapcsán az átadáskor elmondta, a 74 éves OMSZ működésének közel felét együtt töltötte a Máltai Mentőszolgálattal. „Számos autót használtunk el közösen, a Covid-járvány időszakában is össze tudtunk állni és együtt küzdöttünk az emberekért. A tavalyi évben több mint 700 olyan eset volt, amikor a máltai bajtársakat riasztottuk, és nyugodtak lehettünk afelől, hogy a legmagasabb szintű ellátást kapják a bajba jutottak. Nagyon hálás vagyok a máltás bajtársaknak, hiszen ők is a mi bajtársi közösségünk részei, azért hogy a szabadidejükből önkéntes munkára áldoznak, és tovább éltetik azt az önkéntességet. Isten éltesse a tavaly harmincéves Máltai Mentőszolgálatot, és bízom benne, hogy a következő harminc évünket is együtt tudjuk tölteni.”

Az új rohamkocsi átadásakor a Máltai Szeretetszolgálat díszoklevéllel köszönte meg a legnagyobb összeget adományozó vállalkozások, szervezetek és magánszemélyek hozzájárulását.

Az átadó eseményt vendégül látó Magyar Szőlő és Borkultúra Kft. nevében Oláh Rita vette át a köszönő oklevelet. Elmondta, a Máltai Mentőszolgálat autója nemcsak díszletként van jelen a rendezvényen; a mentőszolgálat 25 éve lát el mozgó őrséget a Budapest Borfesztiválon. „Ez már nem üzleti kapcsolat közöttünk, hanem egy nagyon mély baráti kapcsolat. A tavalyi borfesztivál jótékonysági borárverésén 13 millió forint gyűlt össze az új mentőautó megvásárlásához. Nagyon örülünk, hogy a jótékonysági árveréssel és a magyar borászok felajánlásai révén is rengeteg pénzt tudtunk már a Magyar Máltai Szeretetszolgálat különböző céljaira összegyűjteni.”

Az OMW képviseletében Kováts Botond marketing vezető vehette át az oklevet, a WSZL képviseletében pedig Garamvölgyi Glória kereskedelmi igazgató és Varga Dorottya marketingvezető. A magánadományozók köréből Simon Zoltánnak és Borbára Marcellnek adott át köszönő plakettet Győri-Dani Lajos ügyvezető alelnök.

Az új máltai mentőt Dr. Horváth Tamás, a Máltai Mentőszolgálat vezetője mutatta be a jelenlévőknek, elmondva, hogy a jármű, mint minden máltai mentő a legmagasabb felszereltségű, a legmodernebb eszközökkel a fedélzeten – köztük speciális kimentő eszközök, illetve a mellkaskompressziót segítő felszerelés.

A mentőautó átadásával egy időben bemutatták a Máltai Mentőszolgálat történetéről szóló riportkönyvet. A Mentés másként című kötetben a szerzők, Parák Eszter és Radványi Benedek újságírók több száz fotóval és az önkéntesek személyes történeteivel mutatják be a Máltai Mentőszolgálat első három évtizedét.

Az 1991. március 1-je óta működő Máltai Mentőszolgálat három évtized alatt több mint 110 ezer beteget látott el. A máltai mentőn végzett munkájáért senki semmilyen ellenszolgáltatásban nem részesül. Az önkéntesek nagy része nem egészségügyi dolgozó; egyéves képzés és komoly vizsga után jelentkezhetnek először szolgálatra. A Máltai Mentőszolgálat 31 éves története során a mentőautókat jellemzően adományba kapta, vagy gyűjtésből vásárolta.

