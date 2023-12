Adventi jótékonysági akciók a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében

A Katolikus Karitász idén is Angyalbatyu néven gyűjtött cipős dobozba csomagolt ajándékokat rászoruló gyermekeknek. A kezdeményezéshez a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyei Karitász is csatlakozott; tíz katolikus iskola kapcsolódott be a programba. A gyerekek – a tanárok és lelkipásztorok felügyelete mellett – nagy igyekezettel készítették és csomagolták az ajándékdobozokat.

Sokan üzenetet, pár soros köszöntést is tettek a játékok, írószerek, édességek és könyvek mellé.

Több mint ötszáz Angyalbatyu gyűlt össze Kalocsán. Az ajándékokkal nehéz sorsú gyermekek karácsonyát szeretnék szebbé varázsolni, olyan gyermekekét, akiknek lehet, hogy ez az Angyalbatyu csomag az egyetlen ajándék a karácsonyfa alatt.

A gyermekek megajándékozása mellett a főegyházmegyei karitászcsoportok százával készítik az élelmiszercsomagokat a rászoruló családoknak és egyedülálló embereknek.

Vannak, akik melegétel-osztással is segítenek a területükön élő rászorulóknak. Sok karitászcsoport élelmiszercsomaggal ajándékozza meg az egyedülállókat, valamint egy kis műsorral is megörvendezteti őket.

Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek az adventi jótékonysági akciók egyik csúcspontjaként egy korszerű, többfunkciós inkubátort és újraélesztő készüléket adományozott a bajai Szent Rókus Kórház csecsemő- és gyermekosztálya számára.

A készülék ünnepélyes átadásakor a főpásztor elmondta: az adventi időszakban, az Úr Jézus érkezését várva, sikerült a koraszülöttek életesélyeit nagyban növelő készüléket adományozni a kórháznak, azon keresztül az itt élő lakosoknak.

Az érseki adományt Tóth Gábor főigazgató, Mátrai Tibor orvosigazgató és Szegény Krisztina, a csecsemő- és gyermekosztály osztályvezetője vette át.

Az ünnepi eseményen Kámánné Bari Bernadett, a bácskai Körtevirág nagycsaládos csoport vezetője is részt vett, aki elmondta: annak érdekében, hogy a megszületett gyermekek már az első pillanatokban megkapjanak minden szükséges támogatást ahhoz, hogy egészségesen kezdhessék meg az életüket, kiemelkedő jelentősége van az olyan modern orvostechnikai eszközöknek, mint az az inkubátor, amelyet Bábel Balázs érsek adományozott a csecsemő és gyermekosztály részére.

Forrás: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye



Fotó: Koprivanacz Kristóf



Magyar Kurír