Adventi jótékonysági vásár és kiállítás nyílt a püspöki palota kertjében Nagyváradon

A fa, mézeskalács, szalma, gyöngy, csuhé, textil, üveg, agyag, kerámia, nemez és szalvéta felhasználásával készült tárgyakat 2026 vízkeresztjéig lehet megtekinteni.

A jótékonysági vásár advent második vasárnapja előtti szombaton, december 6-án nyitotta meg kapuit , a nagyváradi egyházmegye hívei és a városlakók megtöltötték a székesegyház és a püspöki palota előtti teret, hogy kézműves termékeket vásároljanak és közben adományokkal támogassák a nemes ügyet: idén a szervezők a Margittáért Egyesület és a Páli Szent Vince Társaság együttműködésével igyekeznek megörvendeztetni azoknak a családoknak a karácsonyát, akik autista gyermeket nevelnek, és nehéz anyagi körülmények között élnek.

Az adventi vásáron felléptek a Neokatekumenális Út Közösség, a Bonitas Egyesület, a Szent Cecília Gyermekkórus és a Szent László Római Katolikus Óvoda, a Zilahi Harangok, a Művészeti Gimnázium Iskolazenekara és a Szent László Elméleti Gimnázium diákjai.

Az eseményt 20 plébánia és 18 intézmény tisztelte meg jelenlétével.

A vásár egyik legfontosabb eseménye minden évben Szent Miklós püspök érkezése, aki ajándékokat oszt a gyerekeknek.

Böcskei László nagyváradi megyéspüspök üdvözlő beszédében elmondta: szeretnék, ha az adventi találkozás mindenkinek örömet okozna. „Mi már tizenegyedik alkalommal találkozunk itt, a egyházmegye főtemploma előtt. Összetartozunk, egy család vagyunk, és szeretnénk gondoskodni másokról, megosztani velük örömünket: Isten velünk van” – fogalmazott.

A képre kattintva fotógaléria nyílik.

Ebben az évben is advent szombatjain, 18 órakor közös gyertyagyújtásra várják a város lakóit a székesegyház előtt felállított adventi koszorú köré közös imádságra és lelki előkészületre. Ezúttal a vásár kedvezményezett közösségei, a Margittáért Egyesület és a Páli Szent Vince Társaság képviselői lobbantották fel a második gyertya lángját.

Forrás és fotó: Romkat.ro/Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír