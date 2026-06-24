Afáziával élők lelki rehabilitáción vettek részt a Katolikus Szeretetszolgálatnál

Mindennapjaink során teljesen természetes számunkra a gondolataink beszédben való kifejezése, és nem is mérjük fel e képességünk jelentőségét. Ám amikor – sok esetben teljesen váratlanul, minden előzmény nélkül – nem vagyunk képesek megszólalni, úgy, hogy teljes mértékben tudjuk, mit akarunk kifejezni, csak beszédszerveink nem engedelmeskednek, az rendkívül súlyos állapotot jelent. Ennek a helyzetnek a mindennapokra és az ember személyiségére is maradandó hatása van.

A főként Budapestről és környékéről érkező, igen vegyes korosztályú csoport tagjai különböző agyi megbetegedések következtében elveszítették beszédértő és beszédprodukciós képességüket, ezáltal olyan nehézségekkel küzdenek, amelyek a szóbeli és írásbeli kommunikációban egyaránt megnyilvánulnak.

Mivel egy speciális szükségletű csoport érkezésére készült a szeretetszolgálat, körültekintő szervezés és felkészülés határozta meg a munkatársak és a terapeuták napjait is. Meg kellett találniuk azokat a foglalkoztatási lehetőségeket, amelyekkel segíteni tudják a lelki rehabilitációt, legfőképpen arra figyelve, hogy az érintettek képességeik, állapotuk, betegségük súlyossága alapján milyen tevékenységekbe és milyen mértékben tudnak bekapcsolódni.

A rehabilitációs szaklogopédus által tartott nyelvi és kommunikációs fejlesztés során a mindennapi praktikus tevékenységekben alkalmazható feladatokat gyakoroltak csoportos formában. A meseterapeuta, a zeneterapeuta és a pszichológus által alkalmazott módszerek segítették az önismeret, az önelfogadás, az asszertivitás, a lelki rugalmasság, az énhatékonyság megvalósítását, de mint mindig, ebben a terápiás ciklusban is kiemelt cél volt az önsegítő folyamatok támogatása, az élményszerzés, a közös játék.

Jól sikerült program volt a közös palacsintasütés, melyből mindenki képességei szerint vette ki részét. Jó volt látni a résztvevőkön, hogy féloldali bénultságuk ellenére palacsintát sütöttek, és ezzel begyűjthették a többiek elismerését. Megtapasztalhatták, hogy fontosak lehetnek.

A Katolikus Szeretetszolgálat szakmai tevékenysége e program révén tovább színesedett, és számukra is pozitív érzést nyújtott, hogy segíthettek rászoruló embertársaink kis csoportjának.

Forrás és fotó: Katolikus Szeretetszolgálat

Magyar Kurír