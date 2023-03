Afganisztán, ahol a nők egyre inkább láthatatlanná válnak

„Nem lesz diszkrimináció a nőkkel szemben, de természetesen a saját keretekinken belül” – ezeket a szavakat mondta meghívott újságírók előtt a kabuli médiaközpontban 2021. augusztus 17-én Zabihullah Mudzsahid, Afganisztán új urainak, a táliboknak a szóvivője. A bejelentéskor kevesebb mint 48 óra telt el attól kezdve, hogy a korániskola egykori diákjai bevonultak a fővárosba. A világ, amelyet megdöbbentett a villámgyors előrenyomulás, szeretne hinni az újonnan alakult emirátus „mérsékelt fordulatában”. De van valami kétértelmű Zabihullah Mudzsahid mondatában, ami miatt a közvélemény lélegzetvisszafojtva figyeli.

Szavainak valódi jelentése három hónappal később kezd megmutatkozni, a televíziónak adott irányelvekkel: a televíziós sorozatokban nem szerepelhetnek nők, a női műsorvezetőket pedig „arra kérik”, hogy takarják el az arcukat. 2021. december 26-án az erkölcs előmozdításáért és a bűnmegelőzésért felelős minisztérium megtiltja, hogy a nők egyedül utazzanak: 72 kilométeren hosszabb útra csak férfirokon kíséretében utazhatnak. A nőknek a társadalmi közéletből való kiszorítását egy 2022. március 23-i rendelet szentesíti. Ezen a napon a diákoknak – fiúknak és lányoknak egyaránt – a hatalomváltás miatti féléves szünet után vissza kellett volna térniük az iskolapadba. Azonban amint beléptek a tantermekbe, egymillió felsőtagozatos és középiskolás diáklányt hazaküldtek. „Tájékoztatjuk az összes leánygimnáziumot és azokat az iskolákat, amelyekben hatodik osztály fölött tanulnak a diáklányok, hogy további értesítésig zárva maradnak”.

A lányok általános iskolán felüli oktatásának betiltása megbízható források szerint az emirátus vezetésén belüli ádáz küzdelem eredménye. A civil szárny, élén a nagyhatalmú belügyminiszterrel, Sirajjudin Haqqanival, támogatta a lányok iskolába küldését, ha nem is meggyőződésből, de legalább a nemzetközi közösség tetszésének elnyeréséért. Ez azonban elfogadhatatlan kompromisszum volt a kandahári csoport számára, amely a mozgalom bölcsője volt az 1990-es években. Tőlük indult a parancs, hogy a diáklányokat haza kell küldeni. A parancsot maga az emír, Hibatullah Akhundzada adta ki, aki a hívők vezetőjeként érvényre juttatta spirituális tekintélyét.

A többi tálib tisztviselőnek – beleértve a kormányt is, amelyben pedig az emírnek nincs hivatalos pozíciója – a legfőbb vezetőnek járó engedelmesség nevében engednie kellett. A március 23-i rendelet tehát Kandahár győzelmét jelenti Kabul felett. Annak a kemény magnak a győzelmét, amely a 44 éve tartó háború mérgezett gyümölcse, annak a konfliktusnak – ahogy Ahmed Rashid pakisztáni újságíró fogalmazott –, amely a tálibokat mint egy hajóroncsot kivetette a történelem partjára. Ezeket az apák nélkül maradt árva gyerekeket, akiket az anyák a túlélés érdekében a madrasszákba, a muszlim vallási iskolákba adtak. Ott, távol a hagyományos pastu társadalmat benépesítő nőalakoktól, olyan nőgyűlöletben nevelkedtek, amelynek kevés köze van az iszlámhoz. Így született meg a „kandahári modell”, amelyet a tálibok most a nemzet többi részére is rákényszerítenek.

Ahhoz, hogy megértsük, mit jelent ez, be kell pillantanunk az emirátus szellemi fővárosába, a „nők nélküli városba”. Köves utcáin sétálva szinte lehetetlen velük találkozni: a nyilvános térből ki vannak zárva. Az utcák, a parkok, még a piacok is a férfiak területei. Ez a világ áll a legutóbbi döntések hátterében, amelyek kizárják a nőket – akiknek eddig legalább azt megengedték, hogy a megkezdett fakultásokat befejezhessék – az egyetemekről. És megtiltották, hogy a nem kormányzati szervezeteknél dolgozzanak, kivéve az ENSZ munkatársait és az egészségügyi feladatokat ellátó személyeket. Az intézkedés még ezzel a kivétellel is hatalmas problémát jelent maguknak a szervezeteknek. Némelyek közülük kénytelenek voltak beszüntetni tevékenységüket, mert nők nélkül nem tudják elvégezni a segítségnyújtást. Mások tiltakozásul függesztették fel a munkát. Megint mások úgy döntöttek, hogy maradnak, és ezernyi problémával küzdenek, hogy ne hagyják magukra az afgánokat. A többi nagy iszlám országból érkező egybehangzó kritikák ellenére a tálibok nyíltan sújtanak le a nőkre. Ahogy Kandahárban, úgy a civil társadalomban sem adnak nekik helyet. Az egyedüli megengedett létezésmód számukra, hogy láthatatlanná válnak.

Torpekai Amarkhel afgán újságírónő, az ENSZ aktivistája is a februári dél-olaszországi hajótörés áldozatai között volt Február 26-án nem sokkal hajnali 4 óra után a calabriai Crotone mellett, Steccato di Cutrónál sziklának csapódott egy menekülteket szállító hajó, a baleset kioltotta Torpekai Amarkehl, két gyermeke és férje életét. A harmadik gyermek holtteste nem került elő, eltűntként tartják nyilván. A 42 éves újságírónő az ENSZ afganisztáni segítségnyújtó missziójának (UNAMA) munkatársa volt, fotóriportokat készített az afganisztáni nők helyzetéről. A Kabuli Egyetemen szerzett újságíró diplomát, de hazájában egyre nehezebbé vált az újságírói hivatás folytatása, ezért 2021 nyarán úgy döntött, hogy elhagyja Afganisztánt, és eljut Olaszországba. Gyalogosan Iránba jutott, innen Isztambulba ment, ahol házat bérelt, amíg arra várt, hogy egy hajóval Olaszországba utazhasson. Forrás: Avvenire

