Ahol a gyász és az élet összeér – Donoremlékművet avattak a Pécsi Köztemetőben

Az eseményen részt vett Fábián Adrián, a PTE rektora, Decsi István kancellár, Csaba István, Pécs önkormányzati képviselője, Meixner Barna, a Pécsi Köztemető üzemeltetője, a BIOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója és Kőhegyi Csaba stratégiai vezető, illetve a köztemető vezetője.

A donor az a személy, aki saját testi sejtjeit, szöveteit vagy szerveit ellenszolgáltatás nélkül adományozza egy másik ember gyógyítása céljából. A donoremlékmű azoknak állít emléket, akik haláluk után a donációval másoknak új esélyt adtak az életre.

Az emlékhely avatási ünnepségén Máger Róbert püspöki irodaigazgató beszédében úgy fogalmazott, hogy minden egyes emberi élet értékes és megismételhetetlen. Az ember számos területen meghaladja önmagát, ez teszi képessé arra, hogy ne pusztán önmagára gondoljon, hanem képes legyen lemondani, képes legyen ajándékozni. Mint mondta, az életünket sokkal nagyobb távlatban szemlélve lehetségessé válik, hogy mindazt értékeljük, amit a donorok az embertársukért tesznek: a mulandóság állapotából kilépve hozzájárulnak, hogy valaki más számára a földi élet folytatódhasson.

Szent II. János Pál pápa Evangelium vitae (Élet evangéliuma) kezdetű enciklikájából idézve kiemelte: „Az Istennek kijáró szellemi kultusz természetének megfelelően az élet Evangéliuma ünneplésének az önátadásban és mások szeretetében megélt mindennapi életben kell megvalósulnia. Így egész életünk az élet ajándékának hiteles és felelős elfogadása és Isten őszinte és hálás dicsérete lesz, akitől ezt az ajándékot kaptuk. (…)

E szeretetben és emberségben gazdag légkörben hősies gesztusok is születnek. (…) A kiáltó hősiességek mellett ott van a mindennapi hősiesség is, a jóságnak azok az apró vagy nagy tettei, melyek az élet hiteles kultúráját táplálják. Ezek között különleges elismerést érdemel a szervek erkölcsileg elfogadható formában történő ajándékozása, mely az élet vagy a gyógyulás lehetőségét adja vissza már reménytelen betegeknek.” [EV 86]

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír