Ajakon átadták a Nagyboldogasszonyról elnevezett megújult főteret és új katolikus idősotthon is épül

Az eseményeken jelen volt Palánki Ferenc megyéspüspök, Németh István püspöki titkár, Csordás Gábor pasztorális helynök, Gáspár Mátyás plébános, az egyházmegye oktatási és szociális intézményeinek vezetői, a püspöki hivatal elöljárói, valamint Ajak város vezetése.

Köszöntőt mondott Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Ragány Adrienn polgármester, valamint Seszták Miklós országgyűlési képviselő.

Az ünnepség során Gánicz Endre görögkatolikus pap, a Nyíregyházi Egyházmegye általános helynöke, Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke és Palánki Ferenc közösen is megáldották a teret, amelyet ezt követően hivatalosan is átadtak.

A Nagyboldogasszony tér különlegessége, hogy a templom előtti terület esti kivilágításának köszönhetően keresztet formál, így nemcsak közösségi, hanem szimbolikus jelentőséggel is bír.

Az új ajaki idősotthon a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye beruházásában valósul meg.

Soltész Miklós, Ragány Adrienn polgármester és Seszták Miklós országgyűlési képviselő köszöntői után Palánki Ferenc megyéspüspök szólt a jelenlévőkhöz. Beszédében hangsúlyozta: az egyházmegye elkötelezett abban, hogy az idősek számára méltó, szeretetteljes környezetet biztosítson életük utolsó szakaszában.

Mint fogalmazott, ez már az ötödik olyan szociális intézmény, amelyet saját forrásból valósít meg az egyházmegye. A cél az, hogy „minél több idős testvérünknek a mennyország kapuja legyen ez az otthon”. Rámutatott: az emberi élet utolsó szakasza különösen nehéz, hiszen a kereszthordozás ilyenkor válik a leginkább érezhetővé, ezért különösen fontos a gondoskodás, a szeretet és a lelki felkészülés.

A leendő ajaki idősotthon védőszentjének kiválasztásáról szólva elmondta: az intézményt Tours-i Szent Márton oltalmába ajánlják, aki felismerte a rászorulóban Krisztust, és köpenyének felét odaadva segítette a koldust. A püspök reményét fejezte ki, hogy az új otthon is a szeretet valódi helye lesz, ahol a gondozottak megtapasztalhatják az isteni jelenlétet.

A beszédet követően Palánki Ferenc megyéspüspök megáldotta az intézmény alapkövét, amelyet ünnepélyesen elhelyeztek az építkezés helyszínén.

A beruházás eredményeként Ajakon 50 férőhelyes korszerű idősotthon jön létre.

Mindkét helyszínen az Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és diákjai működtek közre az ünnepségeken.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

