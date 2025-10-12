Ájulás, ficam, darázscsípés – Sok ezer zarándok ad munkát a Máltai Lovagrend önkénteseinek Rómában

2024 karácsonyán kezdődött a szentév, amely az Egyház életében egy különleges, 25 évente megrendezett esemény. A Máltai Lovagrend harmadik alkalommal vállalta a szentév során a Rómába érkező zarándokok egészségügyi vészhelyzetekben való ellátását, idén a korábbiaknál még nagyobb körben.

Domenico Arduini, a lovagrend egészségügyi tevékenységének koordinátora elmondta, ebben az évben 2100 önkéntes dolgozik a szervezet elsősegélypontjain: a vatikáni fennhatóságú négy római bazilikában, illetve környékén: a Lateráni Keresztelő Szent János-főszékesegyházban, a Szent Péter-bazilika melletti téren, a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában és a Santa Maria Maggiore-bazilika területén.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat erre a feladatra 15 csoportot szervezett, amelyek áprilistól szeptember végéig egyhetes turnusokban végezték szolgálatukat a lovagrend által felügyelt ellátóhelyeken, méghozzá elismerésre méltóan – ahogy Domenico Arduini kiemelte. „Amikor összeállítottuk az önkéntes csoportok listáját, és láttuk a magyar csoportokat, akkor nagyon nyugodtak voltunk. Tudtuk, hogy biztosan ott lesznek időben, hogy támogatják a munkánkat. Önök nagyon jó önkénteseket, orvosokat, nővéreket küldtek. A magyarok a legkitűnőbb csoportok között szerepelnek” – jelentette ki az önkénteseket koordináló lovagrendi szakmai vezető.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat csapatainak – és a rajtuk kívül számos országból, több földrészről érkező segítőknek – olyan helyzetekben kellett helytállniuk, mint a húsvéti ünnepekre érkező rengeteg zarándok ellátása; a tömeg aztán még nagyobbra duzzadt Ferenc pápa elhunyta, majd a pápaválasztás rendkívüli eseményei miatt.

Ferenc pápa halálála komoly feladat elé állította a lovagrendet; „tevékenységünk nem korlátozódott a székesegyházakra és a Szent Péter térre, hanem az egész városban jelen voltunk, és a Máltai Lovagrend egésze támogatta ezt a munkát. Önkéntesekkel, elsősegély-csapatokkal segítettük ebben a helyzetben a hatalmas számban a világ minden részéről a városba érkező hívőket” – jegyezte meg Domenico Arduini.

A kiemelkedő események mellett a mindennapokban is jelentős tömeggel, zarándokok ezreivel találkoztak az ellátásban részt vevő máltás munkatársak. Volt, aki ficammal, töréssel; volt, aki ájulással, rovarcsípéssel vagy keringési zavarral került be az elsősegélypontra, ahol az azonnali segítségnyújtás után, ha szükséges volt, az olasz egészségügyi intézmények vették át a bajbajutottak ellátását.

A Máltai Lovagrendben azzal számolnak, hogy karácsony és az újév is még jelentős feladat elé állítja őket, ebben az időszakban is megkettőzött létszámmal lesznek jelen a vatikáni fennhatóságú területeken. XIV. Leó pápa pedig decemberben külön misét celebrál a jubileumi szentév önkéntesei részvételével, ezzel is elismerve a Máltai Lovagrend munkáját. Domenico Arduini szerint „a Máltai Lovagrend számára a kereszténység fővárosában dolgozni lehetőséget teremt, hogy a szervezetünk jelentőségét világszerte megmutathassuk.”

A szentév lényegéről és értékéről Domenico Arduini a következőket hangsúlyozta: „A szentév egy olyan alkalom, amikor a keresztényeknek módjuk van kapcsolatba lépni egymással az Isten színe előtt. Erőfeszítést tenni azért, hogy eljussanak Rómába és sok órát imádsággal tölteni egy nagy lehetőség. És átlépni egy kapun, nemcsak szó szerint a templom kapuján, hanem a kereszténység útján átlépni a változásba, az életed egyik fejezetéből a másikba.”

Szerző: Fórika-Kovács Regina

Forrás és fotó: Magyar Máltai szeretetszolgálat

Magyar Kurír