Akolitus- és lektoravatást ünnepeltek Gyulafehérváron

Lektorrá avatták Hajdó Árpád (Kadics-Bethlenfalva), Imre Balázs Szilamér (Csíktaploca), Kántor Patrik (Görgényüvegcsűr), Kovacsinszki Áron (Aknasugatag), Mag Arnold József (Székelyudvarhely) és Ungi Márton Szabolcs (Biharpüspöki) harmadéves; akolitussá Bege Lóránd (Gyergyócsomafalva), Karácsony Ervin Barnabás (Gyimesbükk) és Kovács Nándor Hunor (Csíkbánkfalva) negyedéves kispapokat.

Az ünnepi szentmisében Antal Endre (Gyimesbükk), Barna Miklós István (Bólya) és Kiss Szilárd (Gyergyóalfalu) ötödéves kispapok mint diakónusszentelés előtt álló szeminaristák Kovács Gergely érsek, a szeminárium elöljárói és kispapjai, valamint a hívők nyilvános közössége jelenlétében letették a hitvallást és a hűségesküt, amely előfeltétele a diakónussá szentelésüknek.

A főpásztor szentbeszédét követően a lektorjelöltek átvették a Szentírást a főpásztortól, aki felhívást intézett hozzájuk: „Vedd a könyvek könyvét, a Szentírást, hirdesd hűségesen Isten igéjét, hogy egyre jobban életté váljék az emberi szívekben.”

A lektor megbízatása a szent szövegek – olvasmány, szentlecke – felolvasására irányul, amelyek az igeliturgia részében hangzanak el. Diakónus és kántor távollétében a lektor előimádkozhatja a hívek könyörgésének szándékait, vezeti az éneket és a hívő nép részvételét a liturgiában.

Az akolitusjelöltek is az érsek elé járultak, a főpásztor átadta nekik a szentmise ünneplésére előkészített adományokat, mondván: „Vedd ezt az Eucharisztia ünneplésére előkészített kenyeret, és úgy élj, hogy méltóképpen szolgálhass az Úr és az Egyház asztalánál.”

Az akolitus a diakónus és a pap mellett teljesít aktív szolgálatot a liturgikus cselekmények végzése alatt, valamint feladata – mint rendkívüli áldoztatónak – a szentmiséken való áldoztatás és a szent edények megtisztítása.

Elviheti az Oltáriszentséget az idősek, betegek otthonába; valamint szentségimádást és különböző liturgikus cselekményeket végezhet, többek között igeliturgiát is.

Az Egyházi Törvénykönyv, valamint a papképzésről szóló egyházi dokumentumok előírásai szerint a papságra készülő szeminaristák számára a lektori és az akolitusi szolgálat elnyerése elengedhetetlen lépcsőfok a diakónussá és pappá szentelés felé vezető úton.

Imádkozzunk mindannyian az újonnan avatott lektorokért, akolitusokért, valamint a diakónusjelöltekért! Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!

Forrás: Seminarium Incarnatæ Sapientiæ/Romkat.ro

Fotó: Kováts Álmos-Botond/SIS

Magyar Kurír