Alapításának 50. évfordulóját ünnepelte a lajosmizsei Szent Lajos Otthon

A rendezvényen munkatársak, lakók, hozzátartozók és meghívott vendégek emlékeztek a múltra, és kérték Isten áldását a jövőre.

Basky András, Lajosmizse leköszönő polgármestere személyes kapcsolatát is felidézte beszédében, hiszen az intézmény fennállásának 50 éve alatt végig kapcsolatban volt az otthonnal, előbb csak kívülállóként, majd a hozzátartozók beköltöztével „belülről” is megismerte az intézmény működését, a munkatársak szeretetteljes gondoskodását. Kiemelte az idősotthonok szükségességét, hiszen a család a társadalmi változások miatt egyre kevésbé tudja biztosítani a 24 órás ellátást az időseknek. Köszönetét fejezte ki a város nevében a gondozóknak, az otthon minden munkatársának, akik az elmúlt 50 év alatt segítették az időseket.

Salacz László, a térség országgyűlési képviselője beszédében felidézte XVI. Benedek pápa prófétai gondolatát: egy társadalom, egy civilizáció minőségét az jelzi, hogy hogyan bánik az idősekkel. Ahol az időseket problémának kezelik, a társadalom nem halad előre. Ahol viszont az időseknek helyet biztosítanak, foglalkoznak velük, időt szánnak rájuk, a társadalom virágzik.

Barna Tímea intézményvezető köszönetet mondott az intézményt három éve fenntartásába vevő Katolikus Szeretetszolgálatnak a folyamatos támogatásért, a megvalósuló infrastukturális fejlesztésekért. Kiemelte Bertáné Szőrős Mária telephely-vezető szeretetteljes, határozott és korlátokat nem ismerő munkáját, aki a 160 ember ellátásáért, és a 70-nél több kollégáért felel immár több mint 30 éve. Barna Tímea egy Szent Lajost ábrázoló festményt ajándékozott az intézménynek, hiszen a korábban Nefelejcs házként működő otthon három éve új nevet kapott a szeretetszolgálattól.

Vajda Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója felidézte, hogy 2021 tavaszán három intézmény fenntartását vette át a szeretetszolgálat, köztük a lajosmizsei Nefelejcs házét. Elmondta, hogy az épületen véghez vitt fejlesztéseken túl a közösségi erőt adja a szeretetszolgálat az intézménynek, a munkatársaknak és a lakóknak is. A Tevékeny Élet Fesztivál és a mátraverebély-szentkúti közös zarándoklat csak két példa a közösségben megélt programokra. Kiemelte a szociális módszertani központként is működő Katolikus Szeretetszolgálat szakmai támogatását is, hiszen így a munkatársaknak képzéseket és fejlődési lehetőségeket tudnak biztosítani.

Bábel Balázs érsek homíliájában a negyedik parancsolatot idézte fel: „Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú életű legyél a földön”. Ez a parancsolat főleg nem a tizenéves korosztálynak szól, hanem azoknak a felnőtteknek, akiknek gondoskodniuk kell idős szüleikről. Ferenc pápa a Szent Anna ünnepéhez kapcsolódó idősek világnapja alkalmából rámutatott: már a zsoltáros is azt kérte az Ószövetségben, „öregségemre ne hagyj magamra Istenem”. Bábel Balázs kiemelte: itt nem csak a magány elkerüléséről van szó, hanem arról is, hogy „legyenek körülöttünk olyanok, akik segítségünkre vannak betegségünkben és öregségünkben”. Felidézte saját családi élményét, amelyből megtapasztalta az idősekkel való szeretetkapcsolat kettősségét:

a szeretet az, amely nem akarja, hogy a halál elválasszon bennünket, de a hitből fakadó szeretet az is, hogy bízunk az örök életben való találkozásban.

Kiemelte: a gondozók és a gondozottak kölcsönös egymásra figyelése, együttműködése az, ami szeretetteljes légkört teremt az otthonban. „Hálát adunk, ez a szív emlékezése. Köszönetet mondunk a Jóistennek és mindazoknak az embertársainknak, akik ezt a szolgálatot végzik. Azt kívánom, hogy legyen lelki, testi erejük egymás elfogadására, segítésére.”

Az ünnepségen felléptek a Kereki Nótások és Radics Sándor, Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett cimbalomművész, valamint az intézményben lakók is készültek egy vidám műsorral. Az 50. évfordulóra természetesen egy torta is készült, amely fokozta a családias ünnepség hangulatát.

A Katolikus Szeretetszolgálat Szent Lajos Otthonában jelenleg 160 fő lakik, külön demens részleggel rendelkezik. Az intézményben folyamatos a mentálhigiénés munkatársak jelenléte, a gyógytorna, valamint állandóan elérhető háziorvos is látogatja a bentlakókat. A helyben főzött finom ételek, a természeti környezet és a hangulatos belső terek mind az itt lakók nyugalmát szolgálják.

