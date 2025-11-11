Állandó diakónust szenteltek a csehországi magyarok szolgálatára

A hároméves formáció végeztével közös lelkigyakorlaton készültek a jelöltek arra, hogy a papi rend legalsó fokozatára szenteljék őket. A szombati szentmise előtt a szentelésre készülők a cseh egyház szívében, a Szent Vencel-kápolnában a szentelő püspök, Zdenek Wasserbauer előtt tették le esküiket, melyeket az oltáron írtak alá.

Rövid beszédében Wasserbauer püspök külön köszöntötte a feleségeket, és megköszönte azt a segítséget és támogatást, amelyet nemcsak a formáció alatt adtak férjeiknek, hanem az egész odáig vezető úton. Az eskük végén közösen énekelték el a Szent Vencel-himnuszt.

A szentelési szentmisére megtelt a tekintélyes méretű székesegyház és a püspök bevezetőjében külön kiemelte örömét, hogy ilyen sok fiatal is jelen van ezen a jeles eseményen.

A jelöltek bemutatása után homíliájában többek között arról beszélt, hogy az eltörölhetetlen jegy, amelyet aznap kapnak a szentelésen keresztül, hogyan kapcsolódik össze a Jelenések könyvéből felolvasott, mindenszentek napi olvasmánnyal.

Ezután a jelöltek kérték felszentelésüket és ígéretet tettek arra, hogy hűségesek lesznek a püspöknek és utódainak. A Mindensztentek litániája alatt arcra borulva imádkoztak a szentelendők és többek között Szent István közbenjárását kérték.

Ezt követően, a kézrátétel után immár állandó diakónusokként szolgáltak a frissen szenteltek.

A szentmise végén Wasserbauer püspök adta át a Jan Graubner prágai érsek által írt szentelési igazolásokat, illetve a kinevezéseket. Ekkor kapta meg Veres Gergő is a megbízását arra, hogy a prágai magyar plébánián lásson el szolgálatot. A kinevezés átadásakor a püspök megjegyezte: saját látogatásai során örömmel tapasztalja, hogy a magyar plébánia közössége milyen élő, gyarapodó közösség, és ennek a megnyilvánulása a diakónusszentelés is.

A szentmise után az érseki palotában Jan Graubner prágai érsek fogadta a főegyházmegye új diakónusait, és külön virággal köszöntötte a szenteltek feleségeit, majd egy fogadáson látta vendégül a meghívottakat.

A Prágai Magyar Katolikus Plébánia 2017-es megalakulása óta látja el a csehországi magyar hívek lelkigondozását. Az évek során a plébánia egyre fejlődött, növekedett, értve ezt nem csupán a fővárosi, de a vidéki magyar katolikus közösségekre is, ezzel új pasztorációs kihívások elé állítva Balga Zoltán plébánost, aki egy személyben biztosítja az egész ország magyar szórványának lelkivezetését.

A szentségek kiszolgáltatásán túlmutató munka mennyisége – zarándokutak, előadások, ünnepnapok szervezése, a Rózsafüzér Társulat és a Szent József-kör vezetése, a plébániához tartozó diákotthon fenntartása – mind örömteli, de embert próbáló feladat és feltétele a plébánia megfelelő működésének.

E feladatok egyre nagyobb részét vállalta magára Veres Gergő, aki munkája és családi kötelességei mellett sikeresen elvégezte a győri Brenner János Hittudományi Főiskola lelkipásztori munkatárs szakát. Elkötelezettségének újabb jele volt, hogy három éve jelentkezett a Prágai Főegyházmegye állandó diakónusjelöltjei közé.

Az eltelt idő alatt megszerzett tudásanyag és lelki épülés mellett megismerkedett a cseh liturgikus nyelvvel, kapcsolatokat épített a főegyházmegye papságával, és anyaországi magyarként sikeresen beilleszkedett a cseh kultúrkörnyezetbe.

A csehországi magyar pasztoráció központja Prága, de nem csupán a fővárosra terjed ki. Rendszeresen mutatnak be magyar nyelvű szentmiséket több cseh városban is, többek közt Ostravában, Brünnben, Karlovy Varyban, így Veres Gergő felszentelése segít abban, hogy a vidéki közösségek lelki élete is felpezsdüljön.

A szentelést követő halottak napja miatt a prágai magyar plébánia közössége csak egy héttel később adott ünnepélyesen hálát a szentelés kegyelméért, egyúttal köszöntötték az új diakónust is.

A szentmisét követő agapén személyes beszélgetéseken keresztül elevenítették fel az elmúlt közel 9 év eseményeit, örömeit.

Forrás: Prágai Magyar Katolikus Plébánia

Fotó: clovekavira.cz; Prágai Magyar Katolikus Plébánia

