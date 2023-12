Állatkerti látogatást szervezett gyerekek és felnőttek örömére a hernádvécsei Jelenlét Pont

„Ilyen tényleg van?!” – óriási felfedezés egy gyermek számára, hogy a filmeken látott állatok valóságosak; de még a felnőttek közül is sokan voltak, akik először láttak oroszlánt, zsiráfot, orrszarvút.

A hernádvécsei Jelenlét Pontban minden héten van főzőklub, rendszeres a kismama- és baba-mama klub, a kézműves-foglalkozás. Iskolások tanulását hetente több napon segítik, zene- és tánctanulásra is van lehetőség. Apróbbak számára mozgásfejlesztést tartanak. Van miből válogatni.

A falubeliek szorgalmasan látogatják a helyi Jelenlét Pontot; bemennek ügyes-bajos dolgaikkal, bizalommal fordulnak az ott dolgozó munkatársakhoz. Örömmel jelentkeztek a nyíregyházi kirándulásra is, sajnos nem is fért mindenki a buszba. Tavasszal talán a most otthon maradóknak is sikerül szervezni egy hasonló alkalmat.

Ezúttal is imádsággal indultak útnak, és kisebb csodaként élték meg, hogy az állatkertig szakadt az eső, majd arra az időre, amíg ott tartózkodtak, elállt, és mire beértek a pizzázóba, újra esni kezdett. Mi ez, ha nem a gondviselő Isten szeretete? Külön imádságot mondtak a busz sofőrjéért, aki balesetmentesen szállította a kirándulókat.

Az állatkertben a gyerekek nem győztek egyik állattól a másikig szaladni; csillogó szemekkel csodálkoztak rá a teremtett világ szépségeire, különlegességeire. „A flamingónak csak egy lába van?” – hangzott egy kérdés.

A kísérő munkatársaknak köszönhetően ismét sok ismerettel és élménnyel lettek gazdagabbak mindnyájan. Legalább ennyire fontos, hogy ezúttal is erősödött a közösség. Talán nem túlzás azt állítani, hogy minél többet vannak együtt a falubeliek, minél inkább megismerik egymást, minél több a közös élményük, annál inkább bíznak a program munkatársaiban, és egyre jobban számíthatnak egymásra is.

