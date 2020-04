Álljunk meg egy (könyvtári) látnivalóra! – A szombathelyi székesegyházi könyvtár alapítólevele

Remélve, hogy amint lehetőség lesz rá, személyesen is üdvözölhetik az édeklődőket a szombathelyi intézményben, s tárlatvezetés keretében alkalmuk nyílik majd megtekinteni nemcsak a most bemutatott tárgyakat, hanem felfedezhetik az egyházmegyei könyvtár egyéb értékeit is – most az intézmény honlapjának látogatására invitál a Szily János Egyházmegyei Gyűjtemény és Látogatóközpont.

Elsőként az egyházmegyei könyvtár alapítólevelére hívják fel az olvasók figyelmét:

A Szombathelyi Egyházmegye első főpásztora, Felsőszopori Szily János a székesegyház alapkövének elhelyezése után értékes könyvtárát az épülőben lévő székesegyháznak adományozta. A székesegyházi könyvtár alapító bulláját 1791. december 21-én írták alá. Az országban harmadikként létrejött nyilvános bibliotéka helyét is kijelölte a püspök a papi szeminárium második emeletén. A könyvtárat csak helyben lehetett használni, kölcsönzésre nem volt lehetőség.

Az alapító szándéka szerint nemcsak a papság, a szeminárium papjai és tanárai számára volt elérhető az állomány, hanem a világi értelmiség művelődését is szolgálta.

Az alapítólevél mellett megtekinthető az az 1792. január 15-én kelt okirat is, mely arról tanúskodik, hogy Szily püspök a saját vagyonából 1000 rajnai aranyforintot adományozott a könyvtár működtetésére, az állomány gyarapítására, valamint a „nyilvános könyvtár őrének”, vagyis a könyvtárosnak a díjazására is.

Fotó: Szily János Egyházmegyei Gyűjtemény és Látogatóközpont/Szombathelyi Egyházmegye



