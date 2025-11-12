Angyalbatyu – Elindult a Katolikus Karitász országos ajándékgyűjtési akciója

Hogyan készíthetek ajándékot?

Keress egy jó állapotban lévő, üres dobozt! Ezután döntsd el, hogy hány éves fiúnak vagy lánynak szánod ajándékod.

Mit tegyek a csomagba?

Bármit, aminek egy gyermek örülhet:

– játékot (társasjátékot, kártyát, építőjátékot, babát, plüssjátékot, autót, labdát, egyéb játékokat stb.),

– könyvet, mesekönyvet, színezőt,

– édességet (csokoládét, kekszet stb.),

– piperecikkeket (krémet, körömlakkot, parfümöt),

– iskolai felszereléseket (füzetet, tollat, filcet, zsírkrétát, színes ceruzát, vízfestéket, temperát stb.),

– képeslapot vagy jókívánságot.

Mi ne kerüljön a dobozba?

Romlandó, törékeny vagy folyékony ajándék; használt ruhanemű.

Hogyan csomagoljam be a dobozom?

Lehetőleg úgy csomagold be szépen a dobozt, hogy szállítható legyen, de ki is lehessen nyitni, ha fedeles cipősdoboz, lehetőleg külön csomagold a fedelét és az alját. Ne ragaszd le, csak kösd át szalaggal. A biztonsági ellenőrzés miatt a csomagokat átnézik, illetve önkénteseink egy-egy plusz ajándékot még hozzátehetnek (pl. édesség, naptár stb.). A dobozra jól láthatóan írd fel, hogy milyen korú lánynak vagy fiúnak szánod ajándékod (pl. „10 éves fiú″ vagy „6 éves lány”).

Az akció keretében dobozolás és csomagolás nélkül is leadhatok ajándékokat?

Igen. Ha nincs dobozod, nem gond, hozd el a hozzád legközelebbi gyűjtőpontunkra zacskóban az ajándékodat, és mi bedobozoljuk.

Az akció keretében fogadnak-e külön játékokat, édességeket, ajándékokat, amely nem egy gyermeknek szóló korosztály szerint összeállított kész csomag?

Igen. Ha például több édességet vagy játékokot ajánlanál fel, hozd el a gyűjtőpontra, és azokból is tudunk ajándékcsomagot készíteni további gyermekek számára.

Hol és mikor adhatom le ajándékdobozom vagy a csomagolatlan ajándékokat?

A meghirdetett gyűjtőpontokon, amelyeket megtalálsz a www.angyalbatyu.hu oldalon. Az elkészült ajándékcsomagot a helyszíneken jelzett időpontig, de legkésőbb december 16-ig juttasd el valamelyik gyűjtőpontra! Ezek pontos címéről, nyitvatartásáról ITT olvashattok.

Amennyiben valaki postai úton kívánja ajándékát eljuttatni hozzánk, úgy ezt a gyűjtőpontok valamelyikére kérjük elküldeni. Mindenképpen add postára december 9-ig, hogy még időben eljusson hozzánk, és meg tudjuk szervezni az átadását!

Hova kerülnek az ajándékok?

Az összegyűjtött ajándékokat a Katolikus Karitász országos önkéntesi hálózatán keresztül juttatjuk el a gyermekekhez; családlátogatások alkalmával vagy a Karitász szervezeteinél, illetve ünnepi műsorok alkalmával veszik majd át az ajándékokat még az ünnepek előtt.

Adhatsz angyalbatyut online adományozással is a www.karitasz.hu oldalon. Néhány ezer forintból összeállítjuk csomagodat egy gyermeknek.

Segíthetsz a 1356-os adományvonal hívásával is! Hívásonként 500 forinttal támogathatod a gyűjtést.

Legyen ünnep a karácsony még több gyermeknek!

Forrás: Katolikus Karitász

Fotó: Süle Ágnes

Magyar Kurír