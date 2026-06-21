Apa és anya… ezerrel! – Pályázat eredményhirdetés

Fődíjak

Apa ezerrel

dr. Kálmán Viktor: Kalóz

– Apa!

– Mondd.

– Nőnapot ünnepeltünk a suliban.

– Igen, ma nőnap volt. Hogy sikerült?

– Tőlem senki sem fogadta el a virágot.

– Biztos rossz szemmel néztél a lányokra.

– Apa…

– Ne haragudj, csak így tudom elviselni ezt az egészet. Nekem is fáj nagyon.

– Azért legalább a Lilla elfogadhatta volna.

– Pont a Lilla? Az ő apukája vezette…

– Tudom! De a Lilla akkor is tetszik.

– Több virág volt, mint amennyi lány, ezért nem tudtad odaadni senkinek a tiédet.

– Nem kell ez a duma, apa, tudom jól, mi az igazság.

– Tulipán volt? Piros, vagy sárga?

– Nálam piros. Aztán visszaadtam a tanárnőnek.

– Ha már senki nem fogadta el…

– Főleg a Lilla.

– Főleg.

– Apa.

– Mondd.

– Tudom, még messze van, de a következő farsangon kalóz szeretnék lenni.

– Majdnem egy év múlva lesz. Hogy jutott eszedbe?

– Szerinted?

– Ne…

– A Lilla miatt.

– Ne, kérlek…

– Hátha tetszenék neki. És milyen praktikus lenne! A féllábú és félszemű kalóz! Még jelmez sem kell! Igaz, a tolószék kicsit ciki lesz… Apa, miért sírsz?

*

Anya ezerrel

Magyarkuti Anna: Éjjel szoptatok és webshopokat nézek

Százszorszépek, eperlevelek,

műgyantába foglalt friss virágok.

Elpostázhatom a tejemet,

és utána fehér kis medálok

lehetnek belőlem; emlékőrök.

Van, aki üveggömbbe teszi

az első hajtincsedet, amit őrzök,

minden szép és minden egyedi.

Szinte ereklyének néz ki a

tejmedál, és szemfog-szépia.

Tintahalvér, vagyis nem vér, tinta.

Nem rendelek tejes ékszert mégsem.

A hajnal felé úszok én is, mint a

tintahal a hirtelen sötétben.

Hív a sok kis kincs, hogy bújjak abba,

legyek én is mese, tárgyi emlék.

Legyek én a szárazvirág magja,

és egyszer majd a karácsony estét

én ragyogjam be és hassam át,

mint zserbóillat a hűvös szobát.

De igazából nem tudom, hogy hogy lesz.

Lehet, hogy nem szereted a zserbót.

Akkor hívsz majd, mikor neked jó lesz,

te állítod be a wifi jelszót,

és majd elteszed

a lim-lomból,

mi kell neked.

Eldöntöd, hogy mennyit viszel el.

Te tudod, hogy mire kell a hely.

* * *

A Magyar Kurír különdíjai

Apa ezerrel

Kelemen-Nádasdi Ildikó: Sem kifli, sem tej

Hatéves voltam, amikor apám elment – és nem a sarki boltba.

Nem hozott sem kiflit, sem tejet. Nem hagyott hátra levelet, sem magyarázatot.

Aznap délután – emlékszem, szerda volt – a függönyön a ház előtti fenyők árnyéka táncolt, a tévében pedig Frédi és Béni ment, amikor a gyerekkorom hirtelen véget ért.

Anyám arcára ráfagyott a mosoly. A képernyőn Frédi felkiáltott, mert valaki a lábára lépett; a sajgó, piros duzzanat ritmusra lüktetett.

Ott, a tévé előtt ülve azt hittem, a mi sebünk is ilyen: hangos, vicces, és a következő részre nyomtalanul elmúlik.

De az életünk nem egy húszperces rajzfilm volt.

Apám hiánya kezdetben összetört, de ma már nem haragszom rá.

Nem lettem olyan, mint ő.

Amikor a fiam kezét fogom, nem akarok bizonyítani semmit. Csak ott vagyok neki.

Hatéves, mint én akkor. De az ő meséje nem ér véget a tévé előtt.

*

Anya ezerrel

Gáll Csilla: Olyan anyád

Lehettem volna olyan anyád,

aki vastag falú óvásba burkolt,

aki mindig szelíd és türelmes.

Lehettem volna olyan anyád,

aki döntéseid árnyékára

nem figyelmeztetett,

saját vívódásait és gyengéit

nem tárja eléd.

Lehettem volna olyan anyád,

aki otthon felejtett tornazsákodat,

uzsonnádat utánad vitte.

Lettem helyette olyan anyád,

aki nem rohan pajzzsal minden

nehézséged és fájdalmad elé,

aki ha mulasztottál, azt kérdezte,

ezt hogyan fogod megoldani,

aki már kisiskolás korodban

egyedül küldött le a boltba,

pár apróval és bizalommal.

Lettem neked olyan anyád,

aki megmutatta, hogy a világban

emberek sokféleképpen

élnek, szeretnek és imádkoznak,

aki nem keresett munkahelyet neked,

nem telefonált albérletekért helyetted,

aki, amikor útra keltél, csomagolt

tányért és pár hétköznapi fortélyt,

hogyan oszd be a pénzt,

hogyan főzd a kávét jó erősre,

és magadat még erősebbre.

Aki szőtt génjeid mélyére,

az összehajtott vásznak redői közé

valami makacs, halk bátorságot.

Részletek és a további díjazott munkák az alábbi linkeken olvashatók:

Apa ezerrel; Anya ezerrel.

Szívből gratulálunk minden nyertesnek!

A személyes díjátadó 2026 őszén lesz.

Forrás és fotó: Apakulcs

Magyar Kurír