Április 11-én este 6-kor kezdődik a XIV. Leó vezette imavirrasztás

Tájékoztatásuk szerint a szerda délelőtti általános audiencián XIV. Leó pápa ismét arra kérte a híveket, hogy csatlakozzanak hozzá azon a békéért tartandó imádságon, amelyre április 11-én, szombaton 18 órakor kerül sor a Szent Péter-bazilikában.
Az éjszakai virrasztást a Szentatya vezeti majd, és azon minden hívő részt vehet.
A szertartáshoz a Vatikán hivatalos YouTube-csatornáján keresztül is lehet csatlakozni.
Forrás: Szentszéki Sajtóközpont
Fotó: Vatican Media
