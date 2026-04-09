Április 11-én este 6-kor kezdődik a XIV. Leó vezette imavirrasztás

XIV. Leó pápa – 2026. április 9., csütörtök | 11:04
Az imádság pontos időpontjáról a Szentszéki Sajtóközpont tájékoztatott április 8-án.

Tájékoztatásuk szerint a szerda délelőtti általános audiencián XIV. Leó pápa ismét arra kérte a híveket, hogy csatlakozzanak hozzá azon a békéért tartandó imádságon, amelyre április 11-én, szombaton 18 órakor kerül sor a Szent Péter-bazilikában.

Az éjszakai virrasztást a Szentatya vezeti majd, és azon minden hívő részt vehet.

A szertartáshoz a Vatikán hivatalos YouTube-csatornáján keresztül is lehet csatlakozni.

Forrás:  Szentszéki Sajtóközpont

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír

