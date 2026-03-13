Áramfejlesztőkkel segíti a Háló mozgalom a kárpátaljai családokat

A Háló mozgalom a találkozás-kapcsolat-közösség gondolatára épül, ezért a kárpátaljai helyzetről első kézből, személyes kapcsolatokon keresztül értesül. Bár Kárpátalján nincsenek mindennapos harcok, az ott élők életét súlyosan terhelik a háború következményei: a légiriadók, a mozgósítások, a bizonytalanság és a gyakori, akár hosszú órákon át tartó áramkimaradások. A téli hidegben ez már nem pusztán kényelmetlenség, hanem a fűtés, az alapvető ellátás és a családok biztonságának kérdése.

A Háló ezért indította el februárban adománygyűjtő kampányát: hogy legalább néhány tucat családnak kézzelfogható segítséget tudjon adni a legnehezebb hetekben. Minden egyes felajánlás mögött odafigyelés, együttérzés és felelősségvállalás áll – és ezek most valódi segítséggé formálódtak.

A kezdeményezésből rövid idő alatt valódi Kárpát-medencei összefogás lett: érkeztek kisebb és nagyobb felajánlások, sokszor valóban a „szegény asszony két fillérje”, máskor nagyvonalúbb támogatások formájában. Ezek együtt tették lehetővé, hogy most 59 családhoz jusson el segítség.

„Tudjuk, hogy ez a segítség a szükségekhez képest csak csepp a tengerben. De ha egy család számára azt jelenti, hogy a legsötétebb, leghidegebb órákban is van fény, van egy kis meleg, és valamivel nagyobb biztonságban tudják átvészelni a mindennapokat, akkor már érdemes volt összefognunk. A leginkább rászoruló családoknak szeretnénk ezzel kiszámíthatóbb hétköznapokat adni” – mondta a kezdeményezés egyik szervezője.

A támogatások odaítélésénél a Háló számára az volt a legfontosabb, hogy az eszközök valóban oda kerüljenek, ahol a legnagyobb szükség van rájuk. A döntés előkészítésébe helyi közösségi vezetőket is bevontak. A kiválasztásnál figyelembe vették a szociális helyzetet, a háztartásban élők számát, azt, hogy a háztartásban a fűtéshez szükség van-e elektromos áramra, rendelkeznek-e már valamilyen segítséget jelentő eszközzel, valamint a kérvényezők közösségi és önkéntes szerepvállalását is.

Az átadásban a mozgalom egyik Kárpát-medencei vezetője, munkatársai és helyi önkéntesek vesznek részt. A kezdeményezés védnökségét Székely János szombathelyi megyéspüspök és Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök vállalta, ezzel is megerősítve azt az összefogást, amely a kárpátaljai családok megsegítésére jött létre. Mindketten hangsúlyozták, hogy a gyakori áramkimaradások miatt sok helyen az alapvető ellátás és a fűtés biztosítása is ellehetetlenül.

Szocska A. Ábel szavaival: „Minden hozzájárulás kézzelfogható segítséget jelent.” A mostani kampány lezárult, de a segítség nem ér véget. A Háló következő célja, hogy nyári családos táborába minél több kárpátaljai családot eljuttasson, ezzel is erőt és kapaszkodót adva a hétköznapokhoz. Ha pedig a helyzet őszre sem javul, a mozgalom újabb támogatási akciót szeretne indítani, mert a beérkezett igények világosan mutatják: még mindig sok családnak van szüksége áramfejlesztőkre, és ehhez továbbra is sok jóakaratú ember hozzájárulására van szükség.

Forrás: Háló Mozgalom

Fotó (illusztráció): Merényi Zita

Magyar Kurír