Arcok mögötti idő – Portrékiállítás nyílt a nyíregyházi Görögkatolikus Múzeumban

A kiállításon egy olyan alkotó világába léphetünk be, aki a 19. századi magyar portréfestészet egyik meghatározó mestere volt. A Máramarosszigeten született művész hosszú útja során Budától Aradon át Beregszászig és Munkácsig formálta egyre kifinomultabb képi látásmódját.

Portréin keresztül királyok, államférfiak és egyházi méltóságok tekintenek vissza ránk, de munkássága Nyíregyházához is szorosan kötődik, hiszen a vármegyeháza dísztermének arcképcsarnoka az ő keze munkáját dicséri.

Megfestette a Szatmári Egyházmegye és a Munkácsi Egyházmegye több püspökének portréját. Életműve egyszerre őrzi a kor hangulatát és a megörökített személyiségek méltóságát.

Köszöntőjében Szabó Irén, a Görögkatolikus Múzeum igazgatója elmondta: Zahoray János életművének csupán egy apró részletét mutatja be a kiállítás, hiszen műveinek holléte nem teljesen feltárt, illetve számos képét a háborús helyzet miatt nem lehetett Kárpátaljáról Nyíregyházára szállítani.

Megnyitóbeszédében Komiszár Dénes hadtörténész, a Nyíregyházi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztályának őrmestere, Zahoray János életművének kutatója elmondta: a művész most hazatért, ha csak egy rövid időre is, hiszen alkotói tevékenységének jelentős részét a szabolcsi városban töltötte.

Zahoray ecsettel írta a vármegye és a város történetét – fogalmazott Komiszár Dénes. – Művészi színvonala Munkácsy és Benczúr mögé helyezi, szerénysége azonban nem engedte, hogy a rivaldafénybe helyezze magát – mégis uralkodók, államférfiak, igazgatók, arisztokraták rendeltek tőle portrét.

Műalkotásainak nagy része a háborúk rombolásának áldozata lett, most a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Történeti Gyűjtemény, a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség, a Szatmári Római Katolikus Püspökség, a Magyar Nemzeti Múzeum és a nyíregyházi Jósa András Múzeum tulajdonában lévő portrék láthatók a Görögkatolikus Múzeumban.

„Legyen ez a kiállítás valaminek a kezdete. Beszéljünk többet Zahoray Jánosról, és gondolkodjunk arról, hogyan lehetne méltóbb emléket állítani neki” – mondta, egyúttal bejelentette, hogy a Bessenyei Társaság kezdeményezi Zahoray János életművének a települési értéktárba való felvételét.

„Nagyböjt van, az elcsendesedés, az önvizsgálat és a bűnbánat ideje. Kérjük a Mindenhatót, hogy bocsásson meg Zahoray életművének ideológiai alapon való elpusztítóinak” – zárta személyes hangú gondolatait Zahoray János életművének kutatója.

Az eseményt a nyíregyházi Vikár Sándor Zeneiskola növendékeinek fuvola- és gitármuzsikája tette ünnepélyesebbé.

A megnyitó után Komiszár Dénes az érdeklődőknek elmesélte a képeken szereplő államférfiak és püspökök életét.

A portréfestő gazdag örökségét megidéző kiállítás április 18-ig tekinthető meg.

Szerző és fotó: Király András/Görögkatolikus Metropólia

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

