Artemide Zatti testvér október 9-i szentté avatására készül a Szalézi Család

A szaléziak az elmúlt hónapokban időről időre érdekes történeteket osztottak meg Artemide Zattiról, hogy alakját közelebb hozzák az emberekhez, akit II. János Pál pápa avatott boldoggá 2002-ben (liturgikus emléknapja november 13.).

Figyelemre méltó, hogy Jorge Mario Bergoglio 1976-ban Artemide Zatti közbenjárását kérte, hogy az argentin jezsuita tartományban újjáéledjenek a testvéri hivatások.

Artemide Zatti 1880. október 12-én született Borettóban, az olaszországi Emilia-Romagna régió Reggio Emilia megyében Luigi Zatti és Albina Vecchi gyermekeként, földműves családba, 7 testvére volt, 4 lány, 3 fiú. A család a Pó folyóhoz közel élt, de nem volt saját földjük; nélkülöztek, és testvéreihez hasonlóan Artemide is kiskorától kezdve hozzá volt szokva a munkához és az áldozathozatalhoz: már 9 évesen napszámosként dolgozott. Zattiék ugyanakkor mélyen hívő emberek voltak és nagyon intenzív keresztény életet éltek.

1897-ben a szegénység elől menekülve aztán a család egy jobb élet reményében Argentínába emigrált, Bahía Blancába. Artemide ekkor 17 éves volt.

Akkoriban – a múlt század végén – sokan vándoroltak ki Olaszországból Amerikába. A Zatti család február 9-én érte el Buenos Airest és négy nappal később, vonaton érkezett meg Bahía Blancába, ahol bekapcsolódtak a helyi, számos tagot számláló olasz emigráns közösség életébe.

Bahía Blancában egy szaléziak által vezetett plébánia közelében találtak otthonra. A rendnek itt két iskolája is volt, a család pedig szoros barátságot alakított ki a plébánossal, Carlo Cavallival is, akinek a személyében Artemide őszinte barátra, bölcs gyóntatóra és nyitott szívű lelkivezetőre talált. A pap a mindennapi imákba és a heti szentségi életbe való bevonással formálta őt. Mély lelki kapcsolat és gyümölcsöző együttműködés alakult ki közöttük. A fiatalember minden szabadidejét a plébánián töltötte, ahol úgy érezte magát, mintha otthon lenne. Elkísérte az atyát a betegekhez, a temetésekre, szolgált a miséken és segített a sekrestyési feladatok ellátásában is.

A misszionáriusok számára tág teret jelentett a katolikus munkások csoportja. Artemide Zatti buzgó részese volt a munkások között tett körutaknak, akik minden vasárnap összegyűltek a parókia körül. Velük töltötte a délutánokat és barátságokat kötött. 1900-ra megérlelődött benne hivatása. Belépett a bernali szalézi jelöltházba Buenos Airesben, ahol 1908-ban tette le örökfogadalmát. 1914-ben argentin állampolgár lett.

A papi pályát nem javasolták neki, mivel jelöltideje alatt tüdőbeteg lett. A gyógyulás kegyelmét kérte és megígérte, hogy egész életét a betegeknek szenteli. Így is lett: tökéletes összhangba hozta a betegápolást a szerzetesi élettel.

Río Negro megyeszékhelyén, Viedmában a helyi gyógyszertár vezetője lett, majd 1915-ben a kórház igazgatását is rábízták. Mindenhol ott volt a keze nyoma: fogadott, formált, irányított; felügyelte a munkálatokat; segített az orvosoknak a vizitek, sebészeti beavatkozások alkalmával; családokról gondoskodott; pénzt varázsolt elő a költségek fedezésére. Volt egy híres mondása: „Nem azt kérem Istentől, hogy adjon nekem pénzt, hanem hogy mutassa meg, hol találom.” Az imádság embere volt és hivatását öntudatosan élte meg. A rengeteg munka ellenére közismert volt „szalézi vidámságáról”, Nem csupán felírta a gyógyszert, ő maga volt a gyógyszer embertársai számára jelenlétével, dalaival, hangjával.

1951. március 15-én halt meg. Valóban Isten szeretetének jele és hordozója volt a visszaemlékezések szerint: mindenkit képes volt szeretni, és ő az első nem mártír szalézi szerzetes testvér, akit boldoggá avattak.

Alakját számos anekdota őrzi. Például egy szegény gazdálkodó már több hónapja kórházban volt. Hálás volt azért, amit Artemide Zatti az egészségéért tett. A beteg bár nem tudott fizetni az ellátásért, mégis ki akarta fejezni valahogyan a háláját. – Köszönök mindent, Zatti úr! Adja át üdvözletemet a feleségének is, noha nem volt szerencsém találkozni vele – mondta. – Nekem sem… – válaszolta Zatti nevetve.

– Zatti testvér, hogy van az, hogy mindig jó hangulatban van? – kérdezte tőle egyszer a kórház egyik orvosa. – Ez könnyű, doktor úr, nyeld le, ami keserű és köpd ki édesen – felelte.

Azt is feljegyezték róla, hogy mindig kerékpáron járt. Többször is felmerült, hogy a kórház vásárol neki egy autót, hogy gyorsabban közlekedjen, több embert érjen el és hatékonyabb legyen. Ő azonban ezt mindig visszautasította. A kerékpár lehetővé tette számára, hogy bárhol megálljon és időt töltsön az emberekkel.

Az ápolónők sokszor látták, amint hajnali fél hatkor, a szalézi közösség által mondott ima előtt, leborulva a kápolnában, arcát a padlóra szorítva, mély áhítatba merült.

– Ha vannak szentek a földön, akkor ő (Zatti) is közéjük tartozik. Amikor kézbe akarom venni a szikét a műtőben és látom, ahogy segít a műtéteknél, ápolói bölcsességével és a rózsafüzérrel a kezében, valami természetfelettivel telik meg a levegő... – fogalmazott egyszer az egyik orvos, akinek komoly kétségei voltak a hitével kapcsolatban.

A szaléziak, hogy megismertessék a világgal e szent életű testvérük életútját, egy mindezt koordináló szalézi bizottságot is létrehoztak, amely kötelezettséget vállalt arra, hogy egy kifejezetten erre a célra létrehozott honlapon hasznos anyagokat tesz közzé a leendő szent alakjának megismertetése céljából.

Diego Trobajo illusztrátor közreműködésével nemrégiben egy kisfilm is készült, amely bemutatja Artemide Zatti életének történetét. Hozzá a feliratok spanyol, angol, francia és portugál nyelven érhetők el.

Forrás és fotó: ANS/Szaléziak.hu



Magyar Kurír