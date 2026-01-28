Átadták a Boldog Batthyány-Strattmann László-díjakat Körmenden

A 2026-os év díjazottjai Masát Péter csecsemő- és gyermekgyógyász, gyermekonkológus főorvos és Prímné Könyves Krisztina intenzív szakápoló lett.

Körmend város polgármestere, Szabó Barna köszöntője ITT meghallgatható.

Masát Péter laudációja ITT, Prímné Könyves Krisztina laudációja pedig ITT hallgatható vissza.



A szentmise kezdetén Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök Boldog Batthyány-Strattmann László közbenjárását kérte, hogy tisztán lássuk önmagunkat és hibáinkat, ezeket meg is bánjuk.

Szentbeszédében az értékvesztésről elmélkedett, arról a társadalmi jelenségről, amelyben élünk. Kihívás, hogy szembe menjünk az árral – mondta, amire a hitet és az emberi élet tiszteletét hozta fel példának. A hit kell ahhoz, hogy látványos dolgokat tegyen az Isten általunk. Az embert sokszor a hasznossága alapján ítélik meg, de ebben a tekintetben is szembe kell menni az árral. Az emberi élet a fogantatástól a halálig óriási ajándék Isten szemében.

Az orvoslás nem üzlet, hanem apostolkodás – hangsúlyozta a püspök. –

Vannak olyan orvosok, legyen értük hála, akik ha szükség van rájuk, ott maradnak a beteg mellett. Tisztelik az emberben az életet.



Az értékvesztés folyamatából három tünetet emelt ki Fekete Szabolcs Benedek. Elsőként megállapította, hogy a mai társadalom gyakran kizárja Istent és a törvényeit; a második tünet az, hogy a társadalom egyre növekvő rétege a szenvedést értelmetlennek tartja; a harmadik pedig az elapátlanítás.

Záró gondolatában mindenkit arra buzdított a püspök, hogy merjenek szemben úszni az árral, legyenek büszkék arra, ha a mai világban elhalványult értékeket megélik. Hála és köszönet, hogy nem hagyják elveszni ezeket a kincseket.



A szentmisén elhangzott Batthyány Ödön Ave Mariája. A záróáldás előtt Kiss László esperes-plébános és a püspök Boldog Batthyány-Strattmann László mielőbbi szentté avatásáért imádkoztak. Majd a plébános köszönetet mondott az egyházmegye vezetőinek, hogy a felújított templomban ünnepelhették idén a Boldog Herceg emléknapját.

Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök szentbeszéde ITT meghallgatható.

