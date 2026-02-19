Átadták a hajdúszoboszlói Szent II. János Pál pápa Szociális Otthont

Az ünnepségen jelen volt Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Krakomperger Zoltán általános helynök, Csordás Gábor pasztorális helynök, Németh István püspöki titkár, Lipták József esperes-plébános, az egyházmegye oktatási és szociális intézményeinek vezetői, valamint a Püspöki Hivatal elöljárói.

Köszöntőt mondott Nyikos-Fegyveres Andrea intézményvezető, Czeglédi Gyula polgármester, Bodó Sándor országgyűlési képviselő és Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára.

A köszöntők sorát Palánki Ferenc megyéspüspök zárta. A főpásztor örömét fejezte ki, hogy számos nehézség és akadály leküzdése után elérkezett a várva várt nap, amikor birtokba vehetik az új intézményt. Mint fogalmazott, „valami nagyon jó dolgot építettünk ide”, amely nemcsak falakban és korszerű körülményekben mérhető, hanem abban a lelkületben is, amely életre hívta.

Beszédében hangsúlyozta: az Egyház szociális intézményei azért jönnek létre, hogy valódi „szeretetotthonok” legyenek, ahol a magas szakmaiság a keresztény lelkiséggel és az odaadó szeretettel találkozik. Nem érdemszerzés vezérli a szolgálatot, hanem annak felismerése, hogy a másik emberben Isten képmását szemlélhetjük. A másik ember „ablak Istenre”: minden ember végtelen érték, aki segít bennünket a Teremtőre figyelni és a szeretetben növekedni. Külön kiemelte, hogy az idősekben, a gondozásra szoruló testvérekben is Isten csodáját szeretnénk felfedezni és tisztelettel szolgálni.

A főpásztor hálát adott a Jóistennek a munkatársakért, az intézményvezetőkért és mindazokért, akik összefogásukkal hozzájárultak a megvalósításhoz. Felidézte Szent II. János Pál pápa szolgálatának kezdetén elhangzott bátorító szavait: „Ne féljetek!” – mert a szeretet győz, erősebb még a halálnál is. Az Egyház intézményei az élet és a szeretet győzelmét hirdetik, és azt a reményt kívánják közvetíteni, hogy aki kapcsolatba kerül velük, megtapasztalhatja Krisztus örömhírét a mindennapi szolgálat konkrét gesztusaiban is.

A köszöntőt követően sor került az intézmény megáldására és az ünnepélyes szalagátvágásra is.

Az ünnepi műsorban a debreceni Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tanárai és diákjai működtek közre, akik énekükkel és verses előadásukkal emelték az esemény fényét.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír