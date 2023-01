Átadták a megújult összekötő utat Máriapócson

Az átadóünnepségen részt vett Lázár János építési és közlekedési miniszter; Oláh Gábor helyettes államtitkár; Román István főispán; Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke; Simon Miklós országgyűlési képviselő; Papp Bertalan polgármester; valamint a görögkatolikus egyház több lelkipásztora: Papp Tibor , a Nyíregyházi Egyházmegye főhelynöke; Seszták István, a Hajdúdorogi Főegyházmegye általános helynöke; Mosolygó Péter kegyhelyigazgató és Trella Tibor máriapócsi parókus.

„Amikor 1991-ben II. János Pál pápa hazánkban járt és Máriapócsra is ellátogatott, az utak nagy része szilárd burkolatot kapott, az utóbbi években pedig a kerékpáros közlekedés is biztonságosabbá vált, sőt számos környező település is elérhető már két keréken. Ezek a fejlesztések nemcsak az itt élők számára fontosak: az ide érkező zarándokok százezrei is könnyebben, biztonságosabban érhetik el a nemzeti kegyhelyet” – mondta Papp Bertalan polgármester, aki arról is beszélt, hogy az infrastruktúra-fejlesztés még nem ért véget: egy kisebb körforgalom építését, illetve buszöblök és gyalogátkelőhelyek kialakítását is tervezik.

„Személyes felelősségemnek érzem, hogy a vidéken élők számára esélyt teremtsek, s hogy a kistelepülések fejlődését biztosítsam” – mondta Lázár János. „Az ország számára fontos, hogy ne csak a főváros fejlődjön: azért dolgozunk, hogy a kisebb községekben, falvakban élők úgy érezzék: itt élni is érdemes, nemcsak megszületni. A korábbi, paraszti világgal szemben ma már nem mindenki talál munkát a saját lakóhelyén, ezért nagyon sokan ingáznak, és nem mindegy, hogy ezzel mennyi időt töltenek el. Az a célunk, hogy 2026-ra elérjük, hogy a munkába járással töltött idő naponta ne haladja meg az egy órát; ehhez út- és vasútfejlesztésre van szükség. Ebben a vármegyében az elmúlt időszakban 200 milliárd forintból 500 kilométernyi út újult meg, tovább épült az M3, és ebben a kormányzati ciklusban eléri majd a határt az M49-es autóút, s felújítjuk a Debrecen-Nyíregyháza közötti vasútvonalat. Az ebben a térségben élők dolgozni akarnak, van bennük tettvágy, és ez hatalmas lehetőségeket rejt. Szeretnénk elérni, hogy Magyarország Európa és a világ egyik legjobb helye legyen, és ebben a Miskolc-Debrecen-Nyíregyháza háromszögnek nagy szerepe van. Az a célunk, hogy jobbá, élhetőbbé tegyük a vidéki településeket, de ehhez partnerek kellenek. Én ehhez szeretném felajánlani a segítségemet mindenkinek, függetlenül attól, hogy kormánypárti vagy ellenzéki szimpatizáns” – tette hozzá a miniszter.

Az ünnepségen a Dudás Miklós Görögkatolikus Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai és kis művészei is felléptek. Az új útszakaszt Szocska A. Ábel megyéspüspök áldotta meg. A településre érkező vendégeknek a főpásztor mutatta meg a kegyhely legfontosabb pontjait.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye



Fotó: Bakos Zsolt

