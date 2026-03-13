Átadták a paksi Balogh Antal katolikus iskola kibővített épületét

Papp Attila, az iskola igazgatója kifejezte köszönetét a munkálatokban közreműködők összefogásáért.

A munkálatok elmúlt másfél évében a fiatalok lépésről lépésre követhették az építkezés és a felújítás egyes munkafolyamatait, így láthatóvá vált előttük, ahogyan sok-sok ember fáradtságos munkájának köszönhetően az egyes részletek szép egésszé rendeződtek – emelte ki Papp Attila.

Koósz Roland, a Pécsi Egyházmegyei Hivatal oktatási irodavezetője, aki korábban a paksi katolikus iskola igazgatója volt, köszöntőjében a 33 évesen „krisztusi korba” lépett intézmény elmúlt évtizedekben elért eredményeit méltatta. Mint fogalmazott: ezekben az alapítók hite és bátor akarata, valamint a dolgozók alázata, szakmai tudása és embersége ölt testet.

Arra is emlékeztette a jelenlevőket, hogy akorábban tornacsarnok nélküli intézmény tanulói diákolimpiák országos döntőjéről érmekkel tértek haza, és az itt végzettek jól felszerelt szaktantermek hiányában is a hivatásukat mára magas szinten végző orvosok, jogászok, tanárok, diplomás szakemberek lettek.

Szintén az iskolában végzett munka eredményeit igazolja, hogy az elmúlt évtizedben a tanulók létszáma közel száz fővel növekedett az intézményben.

Lezárult egy helyenként nagyon nehéz és emberpróbáló korszak, a sokszor reménytelennek tűnő várakozás után elkészült az épületegyüttes. A diákoknak és a tanároknak a jövőben nem egy egymástól távoli utcákban található épületek között kell ingázniuk – hangsúlyozta az oktatási szakember.

A beruházás a Templom teret a templom és az iskolaépületek ölelésében Paks város méltó szellemi és lelki központjává teszi – tette hozzá Koósz Roland.

Felföldi László püspök beszédében méltatta és megköszönte a diákok műsorát. Mint fogalmazott, az intézmény felújítása róluk és értük szól, ez az elvégzett munka értelme, célja, reménye és gazdagsága, mert az ő jövőjüket hordozza.

„Olyannak látod a világot, és olyanná teszed, amilyen te magad vagy. Nemcsak az a kérdés, hogy milyen földet hagyunk a gyermekeknek, hanem az is, hogy milyen felnőtteket adunk a jövőnek. Ez mindnyájunk személyes feladata” – emelte ki a főpásztor.

Hozzátette: ötéves püspöki szolgálata kezdete óta személyesen kíséri a tantestület és az iskola életét, és látta azokat a próbatételeket, amelyeket nap mint nap átéltek. Rendszeresen látogatta őket és beszélgetett a gyerekekkel, akik nem panaszkodtak a kényszeredett körülményekre.

Végezetül a pécsi megyéspüspök az új tornacsarnok rögtönzött színpadára invitálta a tantestület tagjait, és példaértékűnek nevezte a tanárok tisztes helytállását az évtizedeken át tartó méltatlan körülmények közepette.

„Aki az életnek feltételeket szab, az nem tud az élettel barátságot kötni, aki azonban a lehetőségeket nézi, az gazdagságot hoz ki belőle – mondta Felföldi László. – Kívánom, hogy ebben a gyönyörű épületben ugyanezt a lelki gazdagságot hordozzák és vigyék tovább.”

Az ünnepség püspöki áldással, majd közös imádsággal zárult.

Ezt követően tartották meg a hivatalos ünnepi átadót, amelyen a fenntartó képviseletében részt vettek közjogi méltóságok, a Pécsi Egyházmegye püspöke, vezető hivatali munkatársai, valamint az iskola munkatársai.

Lehőcz Regina, Tolna vármegye főispánja kifejezte köszönetét azért az összefogásért, amely megelőzte, majd kísérte a munkálatokat. Úgy fogalmazott, hogy ez az alkalom a közösség erejének ünnepe, akik hisznek abban, hogy együtt többre vagyunk képesek.

Süli János országgyűlési képviselő többek között arról szólt, hogy Paks a sport és a kultúra városa, ahol fontos minden újabb tornaterem, amely a testnevelésórákon kívül más mozgásos programok helyszíne is lehet, melyhez az új csarnok is lehetőséget teremt.

Az átadón jelen volt Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár is, aki beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyházi iskolák három dologban különböznek az egyéb fenntartású iskoláktól: lelkiségben, keresztény nevelésben és értékrendben.

A nemzeti színű szalag ünnepélyes átvágását követően az átadás az intézmény új épületeinek bejárásával folytatódott.

*

A beruházás egy komplex fejlesztés második üteme volt, melyben mintegy 2000 négyzetméter alapterületen új tornacsarnokot és egy új oktatási szárnyat építettek, valamint elvégezték a meglévő épületek belső felújítását.

A Templom téren mostanra kialakított komplexum részeként 2023-ban adták át az első ütem fejlesztéseit, amikor hét tantermet alakítottak ki, mellyel egy helyre kerültek az iskola alsó tagozatos osztályai, valamint új ebédlőt kapott a Gazdag Erzsi Iskola.

A mostanra elkészült második ütemben megépült egy új tornacsarnok és egy új épületszárny, melyben helyet kapott nyolc új tanterem, köztük szaktantermek is, valamint megújult az iskolaudvar és a sportpálya is, Magyarország Kormánya anyagi támogatásával, valamint a Pécsi Egyházmegye saját forrásából.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye (1, 2)

Magyar Kurír