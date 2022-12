Átadták a Pázmány-egyetem és a Katolikus Szeretetszolgálat szociálisvezető-képzésének okleveleit

A képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítványokat ünnepélyes formában december 19-én Birher Nándor Máté, a Pázmány BTK dékánja és Vajda Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója adta át a szeretetszolgálat budapesti központjában.

Az alapozó alapképzést 26 fő, az alapozó mesterképzést 19 fő, a megújító alapképzést 42 fő és a megújító mesterképzést 71 fő végezte el.

Köszöntő beszédében Vajda Norbert kiemelte: fontos, hogy az Egyházon belül az intézmények együttműködjenek, és a felmerülő kihívásokra együtt adjanak megfelelő válaszokat.

Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász országos igazgatóhelyettese azt hangsúlyozta, hogy vezetőnek lenni nem végzettséget jelent, hanem folyamatos fejlődést. „A váratlan szituációkban jó, ha a vezető is jelen van mindig, hiszen őrá támaszkodhatnak a munkatársai, ő mutat irányt.”

Németh Zoltán, a soproni Szent Benedek Idősek Otthonának vezetőápolója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem óraadó tanára beszédében rámutatott Szent Benedek regulájának aktualitására. „Övezzük fel derekunkat hittel és a jócselekedetekre való hajlandósággal” – idézte a Regulából, majd hozzátette: a tudás átadásán túl az újra felfedezett szakmai és emberi kapcsolatok, a hatékony együttműködés és a friss szemléletmód is célja volt a képzésnek.

Balog Józsefné, a XXIII. János Otthon intézményvezetője a kurzus egyik résztvevőjeként mondta el tapasztalatait, beszámolt az oktatás során szerzett tudásról, a gyakorlati feladatokról.

Birher Nándor Máté, a Pázmány BTK dékánja záróbeszédében leszögezte: az átadási ünnepség új mérföldkövet is jelent, hiszen az Egyház egyre több szociális feladat ellátásával van megbízva, amelyhez elengedhetetlen a vezetők képzése is. „Szeretetből szolgálni nem hiánygazdálkodást jelent, hanem annak a képessége is, hogy az egyházi értékeket hasznosítva minél többet tegyünk” – mondta. Ezt a célt szolgálja a Katolikus Szeretetszolgálattal, valamint a Karitásszal kötött együttműködés is.

A szociális vezetőképzés elvégzését a 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet szabályozza. A mesterképzés elvégzésére az intézményvezetők, az alapképzés elvégzésére a vonatkozó rendelet szerint a vezető beosztásban lévő munkavállalók kötelezettek, akik továbbképzési kötelezettségüknek ezzel tudnak eleget tenni. Az alapozó alapképzés 90 óra, az alapozó mesterképzés 120 óra, az alapozó megújító képzés 15 óra, míg a megújító mesterképzés 25 óra időtartamú.

A képzés a két intézmény között 2018-ban megkötött együttműködési szerződésben foglaltak alapján valósult meg. Az együttműködés célja a Magyar Katolikus Egyház intézményrendszerében dolgozó vezetők folyamatos képzése, a vezetői tevékenységhez szükséges alkalmasság és kompetenciák gyakorlatorientált fejlesztése.

Forrás: PPKE BTK, Katolikus Szeretetszolgálat

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír