Átadták a Szent Gellért-díjakat a Szombathelyi Egyházmegyében – KÉPRIPORT

A Szent Gellért-díjat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapította a katolikus közoktatásban végzett kiemelkedő munka elismerésére.

A Szombathelyi Egyházmegyében Székely János püspök június 26-án, a pedagógusok közös hálaadó szentmiséjén adta át az idei elismeréseket.

A körmendi Boldog Batthyány László Katolikus Iskolából Némethné Marton Dóra a Szent Gellért-díj ezüst fokozatát vehette át a főpásztortól.

A Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnáziumból Domján Péterné és Falusiné Ambrus Márta a Szent Gellért-díj arany fokozatában részesültek.

A celldömölki Szent Benedek Katolikus Általános Iskolából Orbán Attiláné a Szent Gellért-díj arany fokozatát vehette át.

A szentgotthárdi Szent Gotthárd Általános Iskolából Krányecz Teréz részesült a Szent Gellért-díj arany fokozatában.

A jánosházi Szent Imre Általános Iskola két pedagógusa, Molnár Terézia és Vargáné Steiner Gyöngyi a Szent Gellért-díj arany fokozatát vehették át a megyéspüspöktől.

A sárvári Szent László Katolikus Általános Iskolából Ördög Tibor igazgató részesült a Szent Gellért-díj arany fokozatában.

A szombathelyi Boldog Brenner János Óvodából Pungor Juliannát, a zalaegerszegi Szent Család Óvodából Tóth Józsefet és Németh Ferencet a Szent Gellért-díj ezüst fokozatával díjazták.

Ugyancsak a Szent Gellért-díj ezüst fokozatát vehette át Székely János püspöktől a sárvári Szent Család Katolikus Óvodából Magyarics Józsefné és Martonné Horváth Veronika.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír