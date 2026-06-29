Átadták a Szent Gellért-díjakat a Szombathelyi Egyházmegyében – KÉPRIPORT

A Szent Gellért-díjat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapította a katolikus közoktatásban végzett kiemelkedő munka elismerésére.
A Szombathelyi Egyházmegyében Székely János püspök június 26-án, a pedagógusok közös hálaadó szentmiséjén adta át az idei elismeréseket.
A körmendi Boldog Batthyány László Katolikus Iskolából Némethné Marton Dóra a Szent Gellért-díj ezüst fokozatát vehette át a főpásztortól.
A Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnáziumból Domján Péterné és Falusiné Ambrus Márta a Szent Gellért-díj arany fokozatában részesültek.
A celldömölki Szent Benedek Katolikus Általános Iskolából Orbán Attiláné a Szent Gellért-díj arany fokozatát vehette át.
A szentgotthárdi Szent Gotthárd Általános Iskolából Krányecz Teréz részesült a Szent Gellért-díj arany fokozatában.
A jánosházi Szent Imre Általános Iskola két pedagógusa, Molnár Terézia és Vargáné Steiner Gyöngyi a Szent Gellért-díj arany fokozatát vehették át a megyéspüspöktől.
A sárvári Szent László Katolikus Általános Iskolából Ördög Tibor igazgató részesült a Szent Gellért-díj arany fokozatában.
A szombathelyi Boldog Brenner János Óvodából Pungor Juliannát, a zalaegerszegi Szent Család Óvodából Tóth Józsefet és Németh Ferencet a Szent Gellért-díj ezüst fokozatával díjazták.
Ugyancsak a Szent Gellért-díj ezüst fokozatát vehette át Székely János püspöktől a sárvári Szent Család Katolikus Óvodából Magyarics Józsefné és Martonné Horváth Veronika.
Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye
Magyar Kurír
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