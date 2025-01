Átadták a Szent Margit görögkatolikus házi segítségnyújtó szolgálat új központját Debrecenben

Szent Miklós udvara néven eddig is működött egy kis iroda a belvárosban, ahol a házi segítségnyújtó szakemberek dolgoztak. Azonban egyre több rászoruló embertárs fordult hozzájuk, hogy a hétköznapok nehézségeiben támaszra leljenek – így a szolgálattevők létszáma is gyarapodott. Időszerűvé vált tehát egy központot létrehozni számukra a cívisvárosban, ahol nagyobb, modernebb környezetben tudják ellátni a feladatukat. Ezt az új ingatlant áldotta meg Kocsis Fülöp metropolita.

„Az önök szolgálata csak nagy jóindulattal végezhető, jó lélekkel, sokszor nem is kapnak visszajelzést. Ezt a jó szándékot az Isten megsokszorozza, sokkal hatékonyabbá teszi. A szeretetünk is megsokszorozódik, hogyha az Isten áldása van rajta. Olykor megtapasztaljuk, akár a családi életben, akár ebben a munkakörben is, hogy már-már elfogy a szeretet, legalábbis a türelem. Ám az Isten áldása újabb és újabb erőforrást tud adni a hétköznapokhoz. Ilyen értelemben nagyon hálásak is vagyunk önöknek, hogy egyházunk önökön keresztül ezt a hivatását tudja teljesíteni, hiszen az Egyház ezért van, hogy érzékelhetővé tegyük az Isten jelenlétét. Isten jelenléte pedig nem más, mint a szeretet. Legyen áldás munkájukon!” – kérte a metropolita.

A 110 négyzetméteres épület Debrecenben, a Wesselényi utcában található. Korábban állami vagyonban volt, ráadásul elég rossz állapotban, de sikerült a főegyházmegyének megszereznie, idézte fel Seszták István főhelynök az átadón. Közel 25 millió forintból újították fel az ingatlant: többek között nyílászárókat, hideg-meleg burkolatot, szanitert és villanyvezetéket is cseréltek.

Az intézmény keretein belül jelenleg 27 gondozó lát el feladatot. Összesen 224 emberről tudnak gondoskodni, tájékoztatott Suta Anett, a központ vezetője.

A központot a 06/30/739-1525-ös telefonszámon lehet megkeresni, valamint nyitvatartási idejükben, hétfőtől péntekig reggel 7.40-től 16 óráig személyesen várják a rászorulókat.

Mikor és miben lehet a segítségüket kérni? Ha idős embertársunk állapota már indokolja a segítséget, de még nem szükséges otthonba költöznie, akkor a saját közegében tudják őt támogatni a következő tevékenységekben: tisztálkodás, étkezés, bevásárlás, a lakás külső-belső környezetének rendben tartása, orvoshoz kísérés, mentális támogatás, hivatalos ügyek elintézése, családdal való kapcsolattartás.

Az ellátottak emelkedő száma miatt a dolgozók felvétele folyamatos. Ehhez minimum egy szociális gondozó-ápoló végzettség szükséges. Jelentkezni itt is lehet: gorkat.hsg@szt.margithsg.hu

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír