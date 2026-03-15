Az egyházi év minden időszakának megvannak a maga sajátos énekei. Ahogy adventben a Rorate coeli (Harmatozzatok egek), úgy nagyböjtben az Attende, Domine (Hallgass meg, Urunk) kezdetű válaszos ének a leggyakrabban énekelt latin gregorián kompozíció. Olasz szentmiséken bevonulásra, angolszász közegben jellemzően felajánlási vagy áldozási énekként kerül elő.

Bár gregorián énekről van szó, mégsem lett része az érett középkorig létrejött, hagyományos repertoárnak. Dallamát csupán a 19. század elején írták le. Népszerűsége miatt mégis bekerült Solesmes egyházzenész bencéseinek gregorián gyűjteményébe, akik egy ötödik modusú dallamot komponáltak hozzá. A himnusz latinul háromsoros, tizenegy szótagos strófákból áll, amelyeket refrén keretez. Előbbit a kántorok, utóbbit a gyülekezet énekelheti. Az egész énekre jellemző dúr hangnem, az egy oktávra korlátozódó hangterjedelem és a szöveg metrikájára épülő szillabikus ritmus miatt ugyanakkor közösségben is könnyen énekelhető.

A refrén első tagja felfelé ívelő dallammal fordul Istenhez (Hallgass meg, Urunk és irgalmazz!), a második rész első szava (quia – mert) fölött két meredeken zuhanó kvart fejezi ki zeneileg a vétkes ember alázatát (mert vétkeztünk ellened). Nemcsak a dallam, de a szöveg is összetett szerkesztéstörténettel rendelkezik. Az ének francia, gallikán szövegváltozata egyszerű, biblikus ihletésű versekből állt. Ezt helyettesítették Solesmes bencései egy még ősibb, legalább a 10. századra visszavezethető, hispániai mozarab nagyböjti litánia szövegével.

Mélyen őszinte, alázatos és bizalomteli ez az imádság. Kertelés nélkül elismerjük benne, hogy bűnösök vagyunk, akik könnyes szemmel fordulunk Istenhez, hogy mossa le vétkeink foltját, és engedje el büntetésünket. Tesszük ezt ahhoz fordulva, aki számunkra Üdvözítő, az Atya jobbkeze, szegletkő, üdvösségre vezető út, a menny kapuja, az ártatlanul elítélt, aki életét adta a bűnösök helyett. Őt kérjük, hogy őrizzen meg bennünket, akiket kereszthalála által váltott meg bűneinktől. Engedjük közel magunkhoz ezt a Megváltóba vetett erős hitet, hogy ez az ének őszinte szavakká váljon ajkainkon!

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír