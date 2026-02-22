Átvitték Szent Ferenc földi maradványait az assisi bazilika altemplomába – Egy hónapon át láthatóak

Február 21-én ünnepélyes keretek között kiemelték a szent maradványait a kriptában található sírjából. Délután Àngel Fernández Artime SDB bíboros, az Assisi Szent Ferenc- és az Angyalos Boldogasszony-bazilika pápai legátusa vezette a vesperást az altemplomban, mintegy 300 szerzetes jelenlétében. Február 22-én, vasárnap 11 órakor szintén Àngel Fernández Artime bíboros mutatott be szentmisét a bazilika felső templomában.

Az ostensio mottóját János evangéliumából választották: „Ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad; de ha elhal, sok termést hoz.” (Jn 12,24) „Amikor látjuk és tiszteljük Szent Ferenc testét, amely átment a halál végső megfosztottságán, arra kapunk meghívást, hogy befogadjuk és magunkévá tegyük üzenetét: az Istenért és a testvérekért szeretetből felemésztett és odaadott élet a teljes, hiteles és boldog élet útja – fogalmazott Marco Moroni, a Szent Konvent kusztosa. – Ez az üzenet metsző ellentétben áll korunk társadalmának szemléletével, amely gyakran az önérdek és az önérvényesítés elsőbbségét hirdeti.”

Szent Ferenc földi maradványainak bemutatása azon számos kezdeményezés közé tartozik, amelyek Assisiben, Olaszországban és a világban arról tanúskodnak, hogy az assisi szent ma is ajándék mindenki számára. Kapcsolataink testvéri mivoltát fedezhetjük fel újra benne, a világ közös otthonként jelenik meg számunkra, a jövő pedig mint a remény anyaöle – nyilatkozta Marco Moroni és a ferences közösség nevében Giulio Cesareo, OFMConv. Hozzátette: „Számunkra Ferencnek ez az életereje és mélysége kizárólag a Krisztushoz és az ő evangéliumához való őszinte és mély ragaszkodásában gyökerezik. De a nem hívők számára is jó hír Szent Ferenc: történelmileg bizonyított, konkrét lehetősége egy olyan emberi életnek, amely nem a versengésen, hanem az együttműködésen és a kölcsönös szolgálaton alapul.”

Eddig már több mint 370 000 zarándok regisztrált a világ öt kontinenséről, hogy leróhassa tiszteletét az ereklyék előtt. A szervezők két különböző útvonalat alakítottak ki a látogatóknak, amelyek közül az egyik ferences vezetéssel segíti az elmélyülést. A részvétel ingyenes, azonban a hatalmas érdeklődés miatt előzetes online regisztrációhoz kötött (ITT lehet regisztrálni). Az esemény tiszteletére a bazilikát teljesen akadálymentesítették, így az idős és mozgáskorlátozott hívők is könnyen megközelíthetik a kriptát.

A bemutatás ideje alatt összegyűjtött adományokat egy umbriai gyermekonkológiai központ építésére fordítják.

A Szent Ferenc földi maradványai közszemlére tételét lezáró ünnepélyes szentmisére március 22-én, vasárnap 17 órakor kerül sor, amelyet Matteo Zuppi bíboros, bolognai érsek, az Olasz Püspöki Konferencia elnöke mutat be.

Forrás: Sanfrancescopatronoditalia.it

Fotó: Facebook/sanfrancescoassisi

Magyar Kurír

(tzs)