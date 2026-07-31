Augusztus 13-án lesz Spick Károly érdemes esperes, nyugalmazott plébános temetése

„Kiment a magvető vetni.”

(Mt 13,3)

A megboldogult oltártestvér lelki üdvéért szentmisét mutatnak be augusztus 13-án, csütörtökön 16 órakor a budapest-rákosfalvai Szent István király plébániatemplomban (1144 Budapest, Álmos vezér tere 1.).

Ezt követően helyezik hamvait örök nyugalomra a templom urnatemetőjében.

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Spick Károly Budapesten született 1951. június 20-án; itt is szentelték pappá 1976. június 26-án.

Szentelése után főpásztora Varsányba küldte kápláni szolgálatra, majd 1978-tól a budapest-kőbányai Szent László-plébánia káplánja lett.

1979-től a budapest-rákosfalvai Szent István király plébánia, 1985-től a budapest-krisztinavárosi Havas Boldogasszony-plébánia káplánja volt.

1994-től volt a budapest-rákosfalvai Szent István király templom plébánosa, ahol szolgálatát több mint negyedszázadon át, 2020-ig látta el.

2011-től 2020-ig esperesként segítette a kerület papságának munkáját, amelyet érdemes esperesi címmel ismert el főpásztora.

Megromlott egészségi állapota miatt a plébánosi tisztséget kisegítő lelkészi feladatra volt kénytelen cserélni, amit a budapest-felsővízivárosi Szent Anna-plébánián végzett az elmúlt év végéig.

Kórházi kezelését követően az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthonba költözött, ahol életének 76., papságának 51. évében július 11-én érte a hazahívó szó.

Nyugodjon békében!

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Fotó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, Merényi Zita (kiemelt kép)

Magyar Kurír