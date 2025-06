Ausztria gyászol a grazi iskolai lövöldözés után

Molnár Ottó grazi magyar lelkész szerint egész Ausztriát fel- és megrázta a vérengzés, a hangsúly azonban az összetartozáson, szolidaritáson van.

Megemlékezés a grazi székesegyházban

Több száz ember vett részt a tragédia napján, kedden este a teljesen megtelt grazi dómban azon a gyászmisén, amelyet az iskolai lövöldözés áldozatainak emlékére tartottak. Megjelent az osztrák szövetségi kormány és a stájer tartományi vezetés több tagja, valamint a város képviselői is. Ewald Pristavec plébános zsoltárokkal nyitotta meg a megemlékezést, majd tíz gyertyát gyújtott meg – minden halálos áldozatért egyet-egyet. A szertartáson részt vett Wilhelm Krautwaschl megyéspüspök is.

A gyászmisét Johannes Freitag segédpüspök vezette be a következő szavakkal: „Nap mint nap misézünk itt, de ma gyászolunk.” Beszédében megemlékezett az egyik áldozatról is:

Egy lány, aki még pünkösd szombatján részt vett a szentmisén, ma életét vesztette.”

A segédpüspök összefogásra, egymás támogatására buzdított, külön köszönetet mondva a segítséget nyújtóknak. „Sokan megdöbbentek ettől az elviselhetetlen tettől. Viseljük el együtt az elviselhetetlent” – mondta Erich Linhardt általános helynök. „Ilyen helyzetekben jó, ha reménységet adó szavakat hallunk és mondunk” – fogalmazott.

Gyászmise a Szent Vince-plébániatemplomban

Egy másik gyászmisét is tartottak Grazban, a Szent Vince-plébániatemplomban, amely közel található a bűncselekmény helyszínéhez, ahhoz a gimnáziumhoz, ahol a tragédia történt.

Egy ilyen pillanatban döbben rá az ember, milyen kevés dolog van az életben, amire valóban támaszkodni lehet”

– mondta prédikációjában Bernhard Pesendorfer plébános. A tény, hogy fiatalok ilyen borzalmas módon veszítik életüket, megrázó és szavakkal kifejezhetetlen. Mégis emlékezni akarnak minden elhunytra és kifejezni közelségüket minden sebesült és hozzátartozó iránt, és „bízni abban, hogy egymásra támaszkodhatunk”.

Az Osztrák Iszlám Hitközség (IGGÖ) is megemlékezett az áldozatokról a stájerországi mecsetekben a kedd esti ima után.

21 óra után Graz belvárosában is több száz ember gyűlt össze, hogy a főtéren gyertyákat gyújtva, virágokat elhelyezve emlékezzenek meg az áldozatokról. A gyászolók között számos fiatal volt.

Christian Stocker osztrák szövetségi kancellár háromnapos nemzeti gyászt hirdetett. Ennek keretében az állami intézményekre kitűzött zászlókat félárbócra eresztik.

Szerdán 10 órakor az egész ország megállt egy percre: Ausztria a keddi grazi iskolai ámokfutás áldozataira emlékezett.

Az együttérzés jeleként szerdán 10 órakor megszólalt a Stephansdom harangja. A bécsi főtemplomon fekete lobogó jelzi az országos gyászt, szerdán 17 órakor gyász- és imaórát tartanak az áldozatokra emlékezve. A megemlékezést a bécsi főegyházmegye ifjúsági lelkipásztori szervezete, a Junge Kirche szervezi.

Molnár Ottó prelátus, a grazi Magyar Katolikus Közösség lelkésze mély megrendüléssel beszélt a vérengzésről:

A szülő azzal a bizonyossággal engedi el gyerekét az iskolába, hogy az hazajön. Ez a bizalom most megingott.

Ausztriában ilyen brutális tett még nem történt. Leírhatatlan rémálom. A mi egyházközségünk vasárnapra tervezi a megemlékezést, szeretnénk méltó módon emlékezni az áldozatokra. Most Ausztriában a fő hangsúly a szolidaritáson és összetartozáson van. Nem öntenek olajat a tűzre. Mario Kunasek, Stájerország tartományfőnöke (FPÖ) és Elke Kahr, Graz polgármestere (KPÖ) (a jobb- és a baloldali párt a politikai paletta két szélső oldalán helyezkedik el – a szerk.) egymás mellett álltak a mikrofon elé, és minden retorika nélkül adtak hangot megdöbbenésüknek, együttérzésüknek. Velőig hatol ez a rémtett; az emberek egymás után ajánlják fel segítségüket.

Szolidaritás van, ki imával, ki a kórházak kérésére véradással segít.

Az emberek sorban álltak” – mondta el Molnár Ottó.

Köszönet a szenzációhajhászattól mentes tudósításokért

Manfred Scheuer médiareferens püspök június 10-én, kedden este találkozóra hívta a média és az egyház képviselőit a linzi főtemplomhoz tartozó DomCenterbe. „A halottakra gondolunk. Együttérzésünk a szülőké, nagyszülőké, a tanári karé, az osztálytársaké és a barátoké” – mondta Scheuer püspök.

A grazi tragédia kapcsán „minden szó túl kevés vagy túl sok, téves vagy nem odaillő”

– fogalmazott. Egy ilyen esemény a médiaszakemberek számára is megterhelő – tette hozzá a püspök: „Hogyan lehet erről tudósítani? Hogyan lehet eleget tenni a tájékoztatási kötelezettségnek, és közben együttérzést mutatni? Sikerül-e megtalálni az egyensúlyt a szükséges tárgyilagosság és a történetek iránti emberi igény között?” – tette fel a kérdést Scheuer. Mint mondta, az újságírók is elérkeznek itt a határaikhoz, és ő tiszteletét szeretné kifejezni ezért az – érzelmileg is megterhelő – munkáért. Köszönetet mondott „a gondos újságírásért, az empátiáért és a szenzációhajhászat mellőzéséért”. Háláját fejezte ki továbbá „a némasággal való tapintatos bánásmódért”. Végül így fogalmazott: „Köszönöm Önöknek, hogy mérlegelik, mit lehet megírni, és mit kell kimondatlanul hagyni. Köszönöm, hogy tudatában vannak a felelősségüknek.”

Gerhard Karner belügyminiszter korábban közölte, hogy a kilenc halálos áldozat közül hat nő és három férfi. Az ámokfutó végzett magával. Tizenkét ember megsebesült, közülük többen súlyosan. Kedd este a grazi tartományi kórház bejelentette, hogy a grazi felső tagozatos reálgimnáziumban történt ámokfutásnak újabb halálos áldozata van: egy felnőtt nő, aki a két súlyos sebesült egyike volt, a kórházban belehalt sérüléseibe.

