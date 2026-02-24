Az 1914-es debreceni bombamerénylet áldozataira emlékezett a görögkatolikus közösség

1914 februárjában Miklósy István görögkatolikus püspök levelet kapott egy nagykárolyi származású hívétől, melyben azt írta: csomagot szeretne küldeni neki, benne 100 koronával, egy leopárdbőrrel és egy templomi csillárral. A küldemény február 23-án meg is érkezett a Kereskedelmi és Iparkamara épületének első emeletén található püspöki rezidenciára.

Miklósy István átvette a csomagot. Mielőtt kinyitották volna, egy telefonhívás miatt távozott a helyiségből, ezért Kriskó Elek írnokot kérte meg annak felbontására. A szobában Kriskón kívül Jaczkovics Mihály püspöki vikárius, Slepkovszky János püspöki titkár és Csatth Sándor egyházmegyei ügyész tartózkodott. A felbontás közben lépett be a szobába Dávid József ügyvédbojtár. Slepkovszky egy baltával látott hozzá a doboz felnyitásához. Ebben a pillanatban az épületet hatalmas robbanás rázta meg, melynek ereje kidöntötte a falakat, átszakította a födémet és a szomszédos épületeket is megrongálta. A püspöki hivatal több munkatársa megsérült. A csomagba rejtett pokolgép három ember életét oltotta ki.

A csomaghoz legközelebb álló Jaczkovics Mihály püspöki helynök és Slepkovszky János püspöki titkár testét a bomba darabokra tépte. Csatth Sándor egyházmegyei ügyész néhány órával később a kórházban halt bele sérüléseibe. Jaczkovics 56, Slepkovszky 33, Csatth 39 éves volt ekkor. Rájuk emlékezett a Debreceni Görögkatolikus Parókia közössége február 22-én, az igazhitűség vasárnapján.

A nap szentírási szakasza Fülöp és Nátánáel meghívását idézte fel. Az Attila téri Istenszülő Oltalma görögkatolikus főszékesegyházban tartott Szent Liturgián Seszták István főhelynök mondott homíliát, melyben a bombamerénylet áldozatairól is megemlékezett. Kiemelte: az Egyház a nagyböjti időben elhangzó evangéliumokkal próbál közelebb vinni az apostolok által is megélt felismeréshez: „Megtaláltuk a Messiást”. Látni, hallani, megtalálni – ezek a mozzanatok többször is szerepelnek János evangéliumának ebben a részében.

A nagyböjti utazás segít, hogy amit szemünkkel látunk, azt szívünkkel is fölfedezzük.

A merényletben elhunyt vértanúk lelki nyugalmáért nemcsak a templomban imádkoztak. Az Iparkamara utcán Seszták István főhelynök, Nyirán János fődiakónus és Sivadó Miklós debreceni parókus végezték el a Pannichida szertartását, melynek zárásaként a jelenlévők elhelyezhették koszorúikat a bombamerénylet helyszínén álló emléktáblánál.

Seszták István a megemlékezés zárásaként hangsúlyozta: a 112 évvel ezelőtt történt tragédia, a két áldozópap és az ügyvéd halála megerősítette a görögkatolikus egyházat nemcsak Debrecenben, de az egész Kárpát-medencében.

Az alábbi videóból többet is megtudhatnak a merénylet körülményeiről és elkövetőiről.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

