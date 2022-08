Az Academia Europaea tagja lett a Pázmány BTK oktatója

Az európai tudósokat tömörítő Academia Europaea (Európai Akadémia) minden tudományterületet képvisel, tagjai nemzetközileg elismert kutatók. Az 1988-as alapítású szervezet a tudományközi párbeszéd egyik legnevesebb fóruma, egyúttal az európai kutatóintézetek közötti együttműködés elősegítője.

„Hatalmas szakmai megtiszteltetés a számomra, hogy az Academia Europaea tagjának hívott és választott. Annál is inkább meglepetésként ért, mert negyvenes éveiben járó kutató – különösen a humán tudományok területén – csak elvétve akad a tagság soraiban. Úgy gondolom azonban, ez a megtiszteltetés rajtam keresztül azoknak a kollégáimnak és doktori hallgatóimnak is szól, akikkel együtt dolgoztam és dolgozom. Nélkülük az elért eredmények jó része nem lett volna elképzelhető. A tagság egyúttal komoly felelősséget is jelent: nemcsak a saját további kutatói és oktatói munkám során, hanem a bölcsészettudományok értékeinek és érdekeinek képviseletében is mindazokon a fórumokon, ahol erre lehetőségem nyílik” – mondta megválasztása után Surányi Balázs.

A bölcsészkar oktatójának kutatási területei a szintaxis és az információszerkezet, valamint ezek kapcsolódása a szemantikával és az intonációval.

Az előző években egyetemünk több neves személyiségét is beválasztották e neves közösségbe. A teljesség igénye nélkül: Maróth Miklós, a Pázmány BTK alapító dékánja, Szuromi Szabolcs volt rektor, Roska Tamás, a Pázmány ITK alapító dékánja, Freund Tamás, jelenlegi MTA-elnök, aki megválasztása évében érkezett a Pázmány ITK-ra tanszékvezetőnek, É. Kiss Katalin professzor emerita, Kovács Ilona, a karunkon működő Pszichológiai Kutatólaboratórium vezetője, valamint Erdő Péter bíboros prímás érsek, ugyancsak a PPKE egykori rektora.

