Az Avilai Szent Teréz-székesegyház felszentelésének évfordulóját ünnepelték Szabadkán

Bevezető homíliájában a főpásztor felidézte Matíja Zvekanović (Zvekanović Mátyás), a szabadkai egyházmegye első püspökének alakját, aki 1973-ban szentelte fel a székesegyházat.
Fazekas Ferenc püspök köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik az évtizedek során hozzájárultak a bazilika megépítéséhez, fenntartásához és szépítéséhez.
A főpásztor szentbeszédében hangsúlyozta: „Minden templomunkat az Úr dicsősége ragyogja be. Itt tapasztaljuk meg az ő jelenlétét – itt, ahol hívő népe egybegyűlik imádására.”
Isten dicsősége kifejezi az ő fölségét, nagyságát és mindenekfölöttiségét, amely gyakran megmutatkozik az emberek előtt.
Mi az ő dicsőségének erejéből élünk, amely megerősít, megtisztít és megvigasztal bennünket
– fogalmazott a szabadkai megyéspüspök. – Mindezek reményében a mi életünknek is az Úr dicsőségét kell tükröznie. Krisztus fölkarol bennünket, Isten dicsőségére.”
Az ünnepi liturgián zenei szolgálattal közreműködött az Albe Vidaković székesegyházi kórus.
A szentmise végén Fazekas Ferenc püspök köszönetet mondott paptestvéreinek, a székesegyház énekkarának, valamint a zeneiskola művészeinek, akik jelenlétükkel és szolgálatukkal ünnepélyessé tették az évfordulót.
Az Avilai Szent Teréz-székesegyház 1773 és 1779 között épült, kései barokk stílusban. A munkálatok Kaufmann Ferenc pesti építész tervei alapján kezdődtek, végül azonban Heiszler Ádám elképzelései szerint fejeződtek be.
A templomépület 61 méter hosszú, 26 méter széles; hajója 18 méter magas, tornyai pedig 64 méteresek.
A székesegyházat értékes oltárképek díszítik, melyek többsége Joseph Schoefft pesti templomfestő művei. Kivételt képez a Szent Család képe, amelyet Kaspar Schleibner müncheni festőművész alkotott, valamint a Szent Kereszt, Emmanuel Walch innsbrucki művész munkája. Ők festették ki a székesegyház boltozatát is.
A főoltár 1804-ben készült el. A toronyórát 1840-ben szerelték fel.
Az épület 1973 óta műemlékvédelem alatt áll.
A helyi lakosság egyszerűen csak nagytemplomnak „becézi“ a város legszebb egyházi épületét. A székesegyházat Avilai Szent Teréz tiszteletére szentelték fel; Nagy Szent Terézt Szabadka város címerében is ábrázolják.
1974. április 29-én VI. Pál pápa basilica minor (kisebb bazilika) rangra emelte.
