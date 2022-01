Az Ég tartja a Földet – Igazi sztárparádénak ígérkezik a készülő Szent Erzsébet-musical

A darab leendő kulisszái mögé tekintő hangolódás bevezetéseként a rendező, Cseke Péter osztotta meg gondolatait a sajtó munkatársaival és a széles körben népszerű műfaj iránt érdeklődőkkel. Amikor tavaly márciusban felhívta Lezsák Sándor, hogy elvállalná-e egy Árpád-házi Szent Erzsébet életét feldolgozó musical színpadra állítását, jóllehet mindent alaposan átgondoló típus, igazgatóként felelős döntéseket hozó, régi színházi ember, ezúttal azonnal igent mondott a felkérésre. Annak ellenére, hogy nem volt még szövegkönyv, dalok sem, csak zenei ötletek, alapok, dalkezdemények, amelyeket évekkel korában Szikora Róbert vázlatolt.

Elolvasta Zsuffa Tünde történelmi regényét, majd az alkotók csapatához csatlakozva egy hat hónapon át tartó „kölcsönös tiszteleten, szereteten alapuló, egymást építő kritikával serkentő, harmóniában és jókedvvel megélt” közös munka vette kezdetét. Ennek eredménye a tizennyolc színészt, nyolc gyerekszereplőt, nyolc énekesből álló ensemble-t, harminc táncost, kaszkadőröket, artistákat, összesen mintegy hetven főt felvonultató darab, amelynek – kettős szereposztású – ősbemutatójára április 8-án és 9-én, az Erkel Színházban kerül sor.

A musical negyvenhét jelenetét kiszolgáló látványos, korhű díszletet Szendrényi Éva, a pazar kivitelű jelmezeket Berzsenyi Kriszta tervezte. A zenei alap hangszerelője Kiss Gábor, a világítástervező Madarász Zsolt, a koreográfiát Benkő Dávid és Morvai Veronika készíti.

A címszerepre két nagyszerű orgánumú, beszédtechnikai modorosságok nélkül, szépen artikuláló, rendkívül muzikális, „éterien” éneklő fiatal művészt választottak: Győrfi Annát és Békefi Viktóriát. Minden szempontból ideális Erzsébetek.

A sajtóeseményen részletek hangzottak el a műből: rövid jelenetek és persze néhány dal ízelítőként. A musical cselekménye „kerettel”, Erzsébet szenttéavatási szertartásával indul; az őt méltató prózai monológot – IX. Gergely pápa szerepében – Varga Miklós tolmácsolta. A szülők, II. András és Gertrúd királyné vitáját – amely a gyermek Erzsébet elengedéséről, Türingiába küldéséről szól – Szekeres Adrien és Horányi László „hangjátéka” idézte.

Ez a párbeszéd készíti elő az aggódó anya, Gertrúd érzelmes búcsúját, Szekeres énekszólóját, amelyhez végül a király is csatlakozik. Zsófia őrgrófné, Erzsébet anyósa szigorú, zord karakter. Kemény, feszes, zúzós dalát (Gyűlölöm Erzsébetet) Vasvári Mónika hitelesítette.

Erzsébet és Lajos kölcsönös vallomását, a musical „szerelmi kettősét” (Szívemből énekelek) Győrfi Anna és Vastag Tamás szólaltatta meg. A következő prózai részletben Walter lovag (Buch Tibor) és II. András (Dóczi Péter) az Aranybulláról, a pénzszóró magyar urakról, a keresztes hadjáratról és az Európát is fenyegető iszlám veszélyről dialogizált. Erzsébet és fivére, Béla – gyermekkorukra emlékező – duettjét, a musical címadó számát (Az Ég tartja a Földet) Békefi Viktória és Dánielfy Gergő énekelte először a média képviselői, ha tetszik, közönség előtt.

A darab végén az ifjan özvegyen maradt, elűzött Erzsébet az ispotályban megálmodja közelgő halálát. Gyermekei sorsát, jövőjét addigi örök védelmezőjére, Walterre bízza. Az alkotók által Dolhai Attila lelkére szabott ima, a lovag Erzsébettől való búcsúja (Menj, csak pár lépés a Menny!) olyan „zenei jutalomjáték”, amely minden bizonnyal a musical egyik nagy slágere lesz. Merthogy a sajtó munkatársainak szánt előzetes legfőbb hozadéka talán éppen az volt, hogy a kétkedőket meggyőzze: egy olyan nemzetközi mércével is mérhető, egyszerre felemelő és izgalmas alkotás születik, amely – ha továbbra is minden jól megy – valóban sikeres lehet.

A producer, Pataki András is ezt a reményt erősítette. Az áprilisi premiereket követően a musicalnek május elején is lesz még két előadása az Erkel Színházban, majd vidéki turnéra viszik a darabot. Nyáron többek között Szent Erzsébet szülőhelyén, Sárospatakon és a Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínházban is bemutatják.

Már készül a német fordítása is, 2023-ban nemcsak a határon túlra, Felvidékre, Erdélybe és Délvidékre szeretnék elvinni a leghíresebb magyar szentről szóló musicalt, hanem Ausztriába és Németországba is.

