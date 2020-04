Az egész világon hallgathatjuk Andrea Bocelli húsvétvasárnapi koncertjét az üres milánói dómból

Az üres székesegyházban csendülnek majd fel a keresztény ihletésű áriák. „A dóm üres lesz, de élő adás segítségével a hangját odaajándékozzuk az egész világnak. Biztos vagyok benne, hogy Bocelli különleges hangja ölelés lesz, ami annyira hiányzik nekünk ezekben a napokban, egy erős, rendkívüli ölelés, amely képes megmelengetni Milánó, Olaszország és az egész világ szívét” – nyilatkozta Giuseppe Salai, a város polgármestere. Andrea Bocelli, aki ingyen vállalta a koncertet, így válaszolt: „Azon a napon, amelyen az életbe vetett bizalom győzelmét ünnepeljük, megtisztelve és boldogan mondok igent a város és a milánói dóm meghívására.”

A koncerten senki nem vesz részt, a kormány rendeleteit szigorúan betartják. A világhírű tenorénekes YouTube-csatornáján azonban az egész világon élő adásban hallható majd a koncert 19 órától.

A milánói dóm zárva van a látogatók előtt, most is csak Andrea Bocelli és kísérője, Emanuele Vianelli előtt nyílik ki a kapuja. Vianelli az orgonistája a székesegyháznak, amely Olaszország legnagyobb és a világ egyik legnagyobb orgonájával büszkélkedhet. A válogatásban orgonára és énekhangra írt, keresztény témájú áriák szerepelnek.

„Andrea Bocelli hangja és szavai emlékeztetnek minket arra, hogy reményünk oka nem belőlünk fakad, hanem Isten ajándéka. Ezért szeretnénk székesegyházunkból Bocelli hangján keresztül mindenhová sugározni a bizonyosságot, hogy a keresztre feszített Jézus segít majd nekünk úgy élni a rendelkezésünkre álló napokat, hogy az ő országát éljük meg, aki azt akarja, hogy egy új, szolidáris, szolidáris, testvéries emberiség jöjjön létre” – hangsúlyozta a milánói dóm főpapja, Gianantonio Borgonovo.

„Hiszek a közös imádság erejében, hiszek a keresztény húsvétban, egy olyan újjászületés egyetemes szimbólumában, amelyre most mindenkinek – hívőknek és nem hívőknek is – szüksége van. A zenének köszönhetően, amely az élő közvetítéssel az egész világról millió kezet von be, átöleljük a megsebzett világ lüktető szívét…” – buzdított Bocelli, és hozzátette, hogy Milánó és egész Olaszország hamarosan egy új reneszánsz, egy újjászületés modellje lehet. A születés és az újjászületés misztériumáénak ünnepén erről szeretne tanúságot tenni.

Bocelli az alapítványával a járvány idején kialakult vészhelyzetben Camerino kórházának négy lélegeztetőgépet ajándékozott, és gyűjtést rendezett kórházak számára, orvosi eszközök és védőfelszerelések beszerzésére.

