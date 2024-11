Az Egyház a családban kezdődik – Egyházmegyei családpasztorációs találkozót tartottak Debrecenben

Nagy Csaba plébános, egyházmegyei családpasztorációs referens meghívására családok, valamint a családpasztorációs tevékenységben segíteni vágyó fiatalok vettek részt a találkozón.

Nagy Csaba korábbi szolgálati helyén a nyíregyházi Szent Imre-plébániához tartozó családok rendszeresen vettek részt hasonló tematikus napokon. Ebből nőtte ki magát a „családpasztorációs szombat”, amelyet az egyházmegye egy-egy nagyobb plébániáján terveznek időnként megvalósítani.

A résztvevőket Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök köszöntötte. Bíró László egykori családreferens püspököt idézte, aki úgy fogalmazott, hogy: a családpasztoráció „A” pasztoráció.

A pasztoráció lelkipásztori gondoskodást jelent, amelyet nemcsak a papok, hanem a családok is végezhetnek egymást segítve, erősítve abban, hogy azok legyenek, aminek lenniük kell.

„Család, légy, ami vagy!” – a főpásztor ismét Bíró Lászlót idézve hangsúlyozta,

Krisztus-követőként fontos, hogy lássák rajtunk ezt mások is, azt, hogy kihez tartozunk, kinek az üzenetét hordozzuk a szívünkben.

A püspök a néhány évvel ezelőtt Rómában megrendezett hivatásról szóló konferenciára emlékezett vissza, ahol a következő hangzott el: „Építenünk kell a hivatáskultúrát!” A főpásztor kifejtette, hogy mindannyian meghívottak vagyunk. Ezt tudatosítanunk kell magunkban.

Ahogyan a meghívottságunkat megéljük, az meghívó erejű lesz mások számára is. Ezt a hivatáskultúrát a családra is vonatkoztathatjuk. Ha a család az, amire Isten meghívta és áldását adta, akkor ez mások számára is meghívó erejű lesz.