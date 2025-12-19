Az egyház és én – Látható a KÉSZ Hitből pajzsot videósorozatának teljes új, ökumenikus évada

A 2020-ban indult kezdeményezés, a Hitből pajzsot videósorozat keretében eddig közel harminc epizód jelent meg, amelyek személyes hangon beszélnek a hit megtartó erejéről a mai ember életében.

Az idei évad – Az egyház és én – különleges ökumenikus vállalkozás: négy különböző felekezetű, ismert keresztény személy vall arról, mit jelent számára az egyház, miért tartja fontosnak közösségben is megélni a hitét. A négy rész a KÉSZ YouTube-csatornáján és közösségi felületein látható.

A minisorozatban közreműködik Berettyán Nándor, a Nemzeti Színház művésze, aki Petőfi Sándort keltette életre a Most vagy soha! című filmben; Tímár Sára Junior Prima díjas énekesnő, a hazai népzenei és világzenei élet elismert alakja; Lukács Ádám, a Háy János által írt Passió fiatal rendezője, valamint Süveges Gergő újságíró, az Apakulcs című program megálmodója.

Az évad fókuszában az egyházhoz való személyes viszony áll. Ezek a beszélgetések nem teológiai értekezések, hanem őszinte, hiteles, személyes történetek. A nézők négy felekezet négy arcán keresztül láthatnak rá arra, hogy az egyház nem elvont intézmény, hanem közösség, útitárs, otthon és megtartó erő.

A görögkatolikus közösség részéről Berettyán Nándor színművész szólal meg, aki személyes hitútjáról és a hazatalálás élményéről beszél; a református hagyományt Tímár Sára énekes-dalszerző képviseli, aki arról vall, mit jelent számára elődeitől örökölt vallása; az evangélikus egyház közösségéből Lukács Ádám rendező osztja meg gondolatait az egyház szerepéről a mai ember életében; míg a római katolikus perspektívát Süveges Gergő újságíró, kommunikációs tréner hozza közelebb, személyes tapasztalatain keresztül mutatva be az egyházi közösség megtartó erejét.

Forrás és illusztráció: KÉSZ

