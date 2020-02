Az Egyház társadalmi tanítását gyakorlatba ültető európai püspöki bizottságok üléseztek Cipruson

Az éves vezetői találkozón az Európai Unió 14 államának bizottsága képviseltette magát, jelen volt a Szentszék két küldötte, valamint Svájc és Skócia delegáltjai. A Justitia et Pax bizottságok – hazánkban 2010 óta az MKPK Caritas in Veritate Bizottsága – emberi jogokkal, teremtésvédelemmel, kisebbségek, kiszolgáltatott helyzetben élők és útonlévők támogatásával foglalkoznak, képviselve a Katolikus Egyház társadalmi tanítását, támogatva a püspöki konferenciák munkáját, rajtuk keresztül igyekeznek hatni a törvényhozók tevékenységére is. Hazánkat Székely János püspök, a bizottság elnöke, valamint munkatársa, Bánlaki Zsanett képviselték.

Cipruson a maronita érsekség két éve dolgozik azon, hogy Justitia et Pax Bizottságot állítson fel, a mostani találkozó házigazdájaként be is jelentették a szervezet megalakulását, és bemutatták a tagjaikat, valamint a szigetországban végzett munkájukat.

A történelme során sok viszontagságot átélt szigetország 1974-ben végleg kettészakadt, az északi terület Törökország fennhatósága alá került, ahol a hivatalos nyelv a török lett, a vallás pedig zömében iszlám. Az északi részen maradt görög nemzetiségű, görögkatolikus, ortodox és kis százalékban maronita, azaz libanoni származású arab katolikusok elszakadtak családjaiktól, és nem gyakorolhatták vallásukat, a határ menti falvakat török katonai táborokká alakították. A Ciprusi Maronita Érsekség óriási erőfeszítéseket tett és minden diplomáciai vonalon próbálkozott éveken keresztül a szigorú határzár oldásáért, de az intézkedések csak XVI. Benedek pápa 2010-ben tett látogatása után lazultak jelentősen. Ma már szabadabban, bár ellenőrzött határátlépéssel és sok helyszínen több engedély beszerzése után lehet szentmisét ünnepelni és kulturális eseményeket szervezni.

Juszef Szuejf helyi maronita érsek ezért is tartotta kiemelten hangsúlyosnak, hogy Cipruson megalakuljon a Justitia et Pax Bizottság, melynek nevében is rejlő fő célkitűzése a béke és igazság szolgálata. A maronita, örmény, illetve latin szertartású katolikusok összesen mintegy húszezren vannak az országban. Ciprus megosztottsága, Libanon közelsége és a maroniták jelenléte különösen jelentőssé teszi az abu-dzabi nyilatkozatot, amely az iszlám és a katolikus vallás békés együttélésének lehetőségéről szól. Többek között erről is beszélt Jusszef El Hádzs professzor bevezető előadásában.

Február 22-én, szombat délelőtt a bizottságok értekezleteket tartottak, az egyes nemzetek képviselői beszámoltak az őket érintő kérdésekről, projektjeikről. Több országban, így Magyarországon is, különös hangsúlyt kap idén a teremtésvédelem, hiszen öt éve jelent meg Ferenc pápa Laudato si’ kezdetű enciklikája, amely közös otthonunk gondozásáról szól. Ennek kapcsán szervez konferenciát az MKPK Caritas in Veritate Bizottsága a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesülettel és a Nemzeti Fejlődési és Fenntarthatósági Tanáccsal együtt március 25-én a Parlamentben.

Szombat délután a résztvevők kulturális kirándulás keretében látogatást tettek Észak-Ciprus elnéptelenedett maronita falvaiban, majd egy hagyományos ciprusi vacsora és egy különleges koncert várta a 25 fős delegációt. A Cyprus Songs Association (Ciprusi Dalegyesület) egy színes összetételű kórus, melynek tagjai görögök és törökök, akik arabul, görögül, törökül énekelnek hagyományos dalokat. A zene határokon átívelő erejével építik a közösséget és az egységet, melynek megélése nem mindig könnyű a mindennapokban. Február 23-án, vasárnap a maronita rítusú szentmise után a ciprusi Karitász számolt be különösen a menekültek körében végzett munkájáról.

A találkozó nagy jelentőségű eredménye, hogy 2021 februárjában Magyarország lesz a házigazdája a Justitia et Pax Europa általános vezetői találkozójának.

Forrás és fotó: Bánlaki Zsanett/MKPK Caritas in Veritate Bizottság

Magyar Kurír